Виктория Скрипаль так и не может связаться с родными в Великобритании. Племянница экс-полковника ГРУ опасается за свою жизнь.

Виктория Скрипаль так и не может связаться с родными вВеликобритании. Племянница экс-полковника ГРУ опасается за свою жизнь.Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля опасается засебя и своих родных после того, как Великобритания "раздула скандал"вокруг происшествия в Солсбери. Виктория Скрипаль не исключает, что британскиеспецслужбы могут использовать против нее "фанатиков"."Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзязнать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надопонимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-тодвижет, те же британские спецслужбы", – заявила Виктория журналистам. Причастные к делу якобы могут быть заинтересованы в том, чтобы она невысказывалась на тему отравления своих родственников.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британскомСолсбери 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву. Россия категорическиотвергает это и призывает провести всестороннее расследование. Британскиевласти на эти предложения не отвечают, напоминаетЧто касается Виктории, она по-прежнему не верит впричастность России к отравлению Скрипалей, ведь Великобритания до сих пор непредоставила никаких доказательств. Вдобавок она не может связаться сСергеем и Юлией. "Они нам не звонили, мы с ними связаться тоже неможем", – приводит слова Виктории со ссылкой на "Известия".Менять фамилию Виктория не намерена. "Несмотря на точто я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, горжусь фамилиейсвоего отца. Я просто оказалась втянутой во всю эту ситуацию", – заявила она.Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалейроссийских граждан Петрова и Боширова – якобы сотрудников ГРУ. Позже британскиеСМИ растиражировали версию, в соответствии с которой Боширов в действительности– Герой России Анатолий Чепига, а Петров – Александр Мишкин из Архангельскойобласти. В российском МИД выводы британских властей назвали бредом.