Виктория Скрипаль так и не может связаться с родными в
Великобритании. Племянница экс-полковника ГРУ опасается за свою жизнь.
Виктория Скрипаль так и не может связаться с родными в
Великобритании. Племянница экс-полковника ГРУ опасается за свою жизнь.
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля опасается за
себя и своих родных после того, как Великобритания "раздула скандал"
вокруг происшествия в Солсбери. Виктория Скрипаль не исключает, что британские
спецслужбы могут использовать против нее "фанатиков".
"Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя
знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо
понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то
движет, те же британские спецслужбы", – заявила Виктория журналистам. Причастные к делу якобы могут быть заинтересованы в том, чтобы она не
высказывалась на тему отравления своих родственников.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском
Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву. Россия категорически
отвергает это и призывает провести всестороннее расследование. Британские
власти на эти предложения не отвечают, напоминает
Что касается Виктории, она по-прежнему не верит в
причастность России к отравлению Скрипалей, ведь Великобритания до сих пор не
предоставила никаких доказательств. Вдобавок она не может связаться с
Сергеем и Юлией. "Они нам не звонили, мы с ними связаться тоже не
можем", – приводит слова Виктории со ссылкой на "Известия".
Менять фамилию Виктория не намерена. "Несмотря на то
что я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, горжусь фамилией
своего отца. Я просто оказалась втянутой во всю эту ситуацию", – заявила она.
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей
российских граждан Петрова и Боширова – якобы сотрудников ГРУ. Позже британские
СМИ растиражировали версию, в соответствии с которой Боширов в действительности
– Герой России Анатолий Чепига, а Петров – Александр Мишкин из Архангельской
области. В российском МИД выводы британских властей назвали бредом.