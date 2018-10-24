Братья Александр и Кирилл Кокорины, которые вместе с Павлом Мамаевым устроили в понедельник, 8 октября, две драки в Москве, могут быть кроме хулиганства обвинены в экстремизме и расизме. Такая статься в уголовном кодексе предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Братья Александр и Кирилл Кокорины, которые вместе с Павлом Мамаевым устроили в понедельник, 8 октября, две драки в Москве, могут быть кроме хулиганства обвинены в экстремизме и расизме. Такая статься в уголовном кодексе предусматривает наказание до 12 лет заключения.Стали известно, что слова братьев Кокориных, сказанные в адрес чиновника Минпромторга Дениса Пака во время скандала в кафе "Кофемания", проверяют на наличие в них элементов экстремизма. Как сообщает Евроспорт.Ru, высказывания проходят проверку по 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).Как уже сообщали некоторые издания, Пак услышал в свой адрес слова "китаеза" и "вали в Китай". Именно это, а не другие довольно будничные словесные оскорбления вывели чиновника из себя и, как считают некоторые эксперты, не дало возможности футболисту питерского "Зенита" и его младшему брату добиться заключения мирового соглашения.