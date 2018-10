Представители британского Музея английской сельской жизни, который расположен в городе Рединг, опубликовали сделанные на полях тетради рисунки 13-летнего школьника Ричарда Била, которые он сделал в 1784 году. Картинки жителя XVIII века стали хитом.

Представители британского Музея английской сельской жизни, который расположен в городе Рединг, опубликовали сделанные на полях тетради рисунки 13-летнего школьника Ричарда Била, которые он сделал в 1784 году. Картинки жителя XVIII века стали хитом.Опубликованные ниже забавные рисунки, которые мальчик, очевидно, нарисовал от скуки на уроке математики, были обнаружены сотрудниками музея в одном из архивов британского графства Кент.Посты с картинками Ричарда Билла набрали несколько десятков тысяч репостов. Свое восхищение работами мальчика выразила автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.Except this isn’t your normal farm diary.It's not even a diary.It’s a Mathematics book owned by someone called Richard Beale, from a farm in Biddenden, Kent. pic.twitter.com/mHRQihidOB— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.Richard doodled. pic.twitter.com/jRKPzVSZKk— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.We think his family owned this dog, which pops up all over the place. pic.twitter.com/nSHydhpK5o— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.Here it is chasing a rabbit with a friend. pic.twitter.com/45b34mQWiE— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.Richard put an 18th century chicken in some trousers. pic.twitter.com/L57TGCSU16— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.This dog has seen some shit. pic.twitter.com/9bhpIY3baH— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 6 октября 2018 г.