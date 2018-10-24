Ольга Бузова – продукт деятельности профессиональной команды продюсеров. С точки зрения специалистов, вокала у звезды нет.

Ольга Бузова – продукт деятельности профессиональной командыпродюсеров. С точки зрения специалистов, вокала у звезды нет.Большинство современных артистов прославились благодаряграмотной работе продюсеров. Яркий пример, по мнению Лины Арифулиной – хайпвокруг Ольги Бузовой.Успешный продюсер сотрудничала со многими отечественнымизнаменитостями и даже приняла участие в предвыборной кампании Владимира Путина.Арифулина уверена, что современный шоу-бизнес переживает настоящий кризис. Винойтому не отсутствие талантов, а нежелание менять индустрию. Российскийшоу-бизнес продюсер называет болотом.С точки зрения эксперта, феномен популярности многих артистовзаключается в правильной работе продюсеров. Арифулина привела в пример команду,которая работала над образом Ольги Бузовой."Многие при разговоре о Бузовой говорят о еетрудолюбии. Может этого из-за того, что про другое говорить не очень как-тоудобно. Вокала просто нет – возможно, Ольге просто не хватает времени на вокал",– отметила продюсер.По словам Арифулиной, в случае с Бузовой можно говорить озападной модели продвижения образа. На это работает все – начиная от развода, наволне которого Ольга буквально, по словам продюсера, "плыла",создавая рестораны и свои бренды.Успех объясняется и грамотно построенной работой с фанатами.Имидж артиста укрепляется тем, что Бузова советуется с подписчиками в соцсетях,благодарит их за подсказки. "Каждый, кто на нее подписан, может говорить: "Ясоздал Ольгу Бузову", – отметила Арифулина в интервью изданию StarHit. В случае с Ольгой,ее слава может длиться долго, считает продюсер.Арифулина надеется, что в будущем российский шоу-бизнесвыйдет на новую ступень развития, а период стагнации закончится. Ведь даженесмотря на нынешний кризис, на сцене появляются талантливые исполнители.