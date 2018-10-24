Ольга Бузова – продукт деятельности профессиональной команды
продюсеров. С точки зрения специалистов, вокала у звезды нет.
Ольга Бузова – продукт деятельности профессиональной команды
продюсеров. С точки зрения специалистов, вокала у звезды нет.
Большинство современных артистов прославились благодаря
грамотной работе продюсеров. Яркий пример, по мнению Лины Арифулиной – хайп
вокруг Ольги Бузовой.
Успешный продюсер сотрудничала со многими отечественными
знаменитостями и даже приняла участие в предвыборной кампании Владимира Путина.
Арифулина уверена, что современный шоу-бизнес переживает настоящий кризис. Виной
тому не отсутствие талантов, а нежелание менять индустрию. Российский
шоу-бизнес продюсер называет болотом.
С точки зрения эксперта, феномен популярности многих артистов
заключается в правильной работе продюсеров. Арифулина привела в пример команду,
которая работала над образом Ольги Бузовой.
"Многие при разговоре о Бузовой говорят о ее
трудолюбии. Может этого из-за того, что про другое говорить не очень как-то
удобно. Вокала просто нет – возможно, Ольге просто не хватает времени на вокал",
– отметила продюсер.
По словам Арифулиной, в случае с Бузовой можно говорить о
западной модели продвижения образа. На это работает все – начиная от развода, на
волне которого Ольга буквально, по словам продюсера, "плыла",
создавая рестораны и свои бренды.
Успех объясняется и грамотно построенной работой с фанатами.
Имидж артиста укрепляется тем, что Бузова советуется с подписчиками в соцсетях,
благодарит их за подсказки. "Каждый, кто на нее подписан, может говорить: "Я
создал Ольгу Бузову", – отметила Арифулина в интервью изданию StarHit. В случае с Ольгой,
ее слава может длиться долго, считает продюсер.
Арифулина надеется, что в будущем российский шоу-бизнес
выйдет на новую ступень развития, а период стагнации закончится. Ведь даже
несмотря на нынешний кризис, на сцене появляются талантливые исполнители.