В школе № 36 в Добром уже 15 учеников заболели пневмонией. На карантин учебное заведение закрыли еще 17 октября, когда было всего 6 заболевших.

В школе № 36 в Добром уже 15 учеников заболели пневмонией. На карантин учебное заведение закрыли еще 17 октября, когда было всего 6 заболевших. Ученики продолжали осваивать учебную программу дистанционно. В школе сразу же провели санитарную обработку. Вернуться к очной форме обучения дети должны были 26 октября, но в связи с новыми заболевшими карантин, по словам ди⁠ректора, перейдёт в каникулы. Полноценно заработать 36-я школа должна 5 ноября. Добавим, что слухи о заболевших учениках 25-й, 31-й и 40-й школ в Роспотребнадзоре не подтвердили.