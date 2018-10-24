Представители посольства РФ в Италии сообщили, что, по уточненным данным, в результате инцидента на станции Репубблика римского метрополитена серьезно пострадали и были госпитализированы 15 российских футбольных болельщиков. Пятеро из них уже выписаны из медицинских учреждений.

Представители посольства РФ в Италии сообщили, что, по уточненным данным, в результате инцидента на станции "Репубблика" римского метрополитена серьезно пострадали и были госпитализированы 15 российских футбольных болельщиков. Пятеро из них уже выписаны из медицинских учреждений.Ранее сообщалось о 19 госпитализированных, как выяснилось, четверо из них были гражданами Украины, которым также была предложена помощь со стороны российского диппредставительства в Италии. Также поступала информация о мужчине, которому, якобы, даже потребовалась ампутация ноги, однако позже эти данные не подтвердились. Наиболее серьезные травмы получил один из пострадавших россиян, в настоящее время его оперируют. В целом состояние пострадавших опасения у медиков не вызывает, сообщает ТАСС.Как сообщалось, инцидент произошел в среду, 23 октября, вечером, когда многочисленная группа российских болельщиков направлялась на матч московского клуба ЦСКА с командой "Рома", проходящий в рамках Лиги чемпионов. В момент спуска на станцию метро "Репубблика" эскалатор неожиданно резко увеличил скорость движения, в результате чего на выходе с него образовалась давка. Пострадали почти 30 человек.Прибывшая к станции метро "Репубблика" мэр Рима Вирджиния Раджи предположила, что к поломке эскалатора могло привести поведение болельщиков. Ссылаясь на свидетельства очевидцев произошедшего, она сообщила, что, похоже, некоторые из них прыгали и танцевали на эскалаторе. Официально версия о таких действиях не подтверждена. Также градоначальник заявила: "Я соболезную всем пострадавшим, всем россиянам, которые пострадали. И я благодарю полицию, пожарных и спасателей. Они быстро отреагировали и незамедлительно прибыли на место, чтобы помочь людям. Некоторые доставили пострадавших в госпиталь, некоторые -- помогли на месте. Мы сейчас делаем все возможное, мы делаем для раненых все, что можем".В связи с произошедшим посольство России в Италии открыло горячую линию: +393802652769.