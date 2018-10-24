В связи с поломкой эскалатора в римском метрополитене, в результате которой пострадали около 30 человек, в том числе, российские болельщики московского клуба ЦСКА, посольство России в Италии открыло горячую линию.

В связи с поломкой эскалатора в римском метрополитене, в результате которой пострадали около 30 человек, в том числе, российские болельщики московского клуба ЦСКА, посольство России в Италии открыло горячую линию.Как сообщалось, во вторник, 23 октября, вечером в Риме на станции метрополитена "Реппублика" произошел отказ эскалатора. Среди пострадавших российские болельщики, направлявшиеся на Олимпийский стадион на футбольный матч команды ЦСКА с итальянской "Ромой".Мэр Рима Вирджиния Раджи, прибывшая к станции метро "Реппублика", предположила, что к поломке эскалатора могло привести поведение болельщиков. Ссылаясь на свидетельства очевидцев произошедшего, она сообщила, что, похоже, некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе. Официально версия о прыжках россиян на эскалаторе не подтверждена, передает ТАСС.В сообщении российской дипмиссии в Италии говорится: "Раненые доставляются в госпиталь "Умберто и" и ортопедический центр "Остиенсе". Открыта горячая линия посольства: +393802652769".По предварительным данным, семеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние пятерых оценивается как средней степени тяжести, еще 18 получили легкие ранения. Станция метро "Реппублика" в настоящее время закрыта, выясняются причины случившегося.Матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" начался в 22:00 по московскому времени на римском Олимпийском стадионе.