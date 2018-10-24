В Чите суд заключил под стражу депутата городской Думы Иркутска Александра Панько. Следствие считает, что он может быть причастен к убийству двух человек. Кроме того у следователей появились вопросы к бывшему депутату Читинской областной думы Дмитрию Непомнящему и депутату городской думы Читы Алексею Гуськову: их якобы заподозрили в причастности к убийству девяти человек.

В Чите суд заключил под стражу депутата городской Думы Иркутска Александра Панько. Следствие считает, что он может быть причастен к убийству двух человек.Как сообщают "33Live.Ru Дежурная часть" со ссылкой на СМИ, кроме того у следователей появились вопросы к бывшему депутату Читинской областной думы Дмитрию Непомнящему и депутату городской думы Читы Алексею Гуськову: их якобы заподозрили в причастности к убийству девяти человек.Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Забайкальскому краю, депутатом думы Иркутска Панько является второй созыв подряд, возглавляет комиссию по собственности и земельным отношениям.Расправа над участниками ОПГ "Ключевские" в Забайкальском крае произошла еще в 1997 году, но только сейчас у сотрудников СК появилась информация, что к ней может иметь отношение Панько. За это время он стал в Иркутске влиятельным человеком, занимал пост главы комиссии городской Думы по собственности и земельным отношениям, президента Федерации конькобежного спорта региона. Также депутат владеет Центром отдыха "Ерши" и рядом других частных компаний.