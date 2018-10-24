Disney всерьез думает над перезапуском приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря". Как передает Deadline, представители студии уже встретились со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником, обсудив первые детали работы

Оба сценариста писали скрипт к двум частям "Дэдпула", к "Зомбилэнду" и его сиквелу, а также к боевику Майкла Бэя 6 Underground с Райаном Рейнольдсом и нашим соотечественником Юрием Колокольниковым.Из старой гвардии пиратов на борту остается продюсер Джерри Буркхаймер. Об актерском составе, в частности о Джонни Деппе, говорить пока рано. Пока что его Джек Воробей, извините, капитан Джек Воробей, берет на абордаж список самых сексуальных киногероев.Желание вдохнуть новую жизнь во франшизу неудивительно, учитывая, что она заработала в прокате своим создателям порядка 4,5 миллиарда долларов за 14 лет. Всего на данный момент вышло пять фильмов пиратской вселенной. Первую часть, "Проклятие черной жемчужины", показали в 2003 году, последнюю, "Мертвецы не рассказывают сказки", - в 2017.