Используя свои возможности по максимуму, депутаты Госдумы не ограничатся только работой над проектом бюджета, но и усилят парламентский контроль за его исполнением. На это обращают внимание эксперты, которые следят за обсуждением главного финансового документа на Охотном Ряду.

Используя свои возможности по максимуму, депутаты Госдумы неограничатся только работой над проектом бюджета, но и усилят парламентскийконтроль за его исполнением. На это обращают внимание эксперты, которые следятза обсуждением главного финансового документа на Охотном Ряду.В Госдуме сегодня, 24 октября шло широкое обсуждение бюджетастраны на 2019-21 годы, присутствовали министры и руководители федеральных фондов.Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, что депутаты решили использоватьвсе свои возможности и взять на контроль исполнение бюджета.По мнению эксперта, также делается серьезная ставка нареализацию национальных проектов. Статьям бюджета, которые выделены на этицели, будет уделено самое пристальное внимание. "Это свидетельство того,что парламент продолжает работать в рамках президентской повестки", -считает ФетисовПо его мнению, именно критерий реализации нацпроектов станетодним из основных при отчете министров правительства в Думе. И это тоже важныйи необходимый инструмент контроля за работой министерств, заключил политолог.На появление в повестке Думы парламентского контроля над бюджетомобратил внимание и генеральный директор Центра политической информации АлексейМухин. "Судя по тому, что сейчас происходит в Госдуме, ее руководство, поддержанноедепутатским корпусом, приняло решение максимально усилить парламентскийконтроль за исполнением бюджета", – заметил политолог.При отчете на Охотном Ряду министерства теперь будут даватьоценку реализации поручений президента и его майского указа, указывает Мухин. Помимо этого, Госдума будет контролироватьработу министерств по реализации нацпроектов, которые также проходят по линии распоряженийВладимира Путина.Именно Госдума является своеобразным форпостом выполненияпрезидентских поручений, предъявляемых к исполнению главой государства.В свою очередь, глава "Политической экспертнойгруппы" Константин Калачев назвал Госдуму главным органом парламентскогоконтроля. Политолог напомнил, что в России действует федеральный закон "Опарламентском контроле", принятый еще в 2013 году."Дума ищет и находит новые механизмы. Министерство финансов, а значит иправительство в целом, не возражает. Как говорил Лао Цзы: "Путь в тысячули начинается с одного единственного маленького шага", – провел аналогию сдалеким прошлым Калачев.Он напомнил, что во время обсуждения проекта федеральногобюджета глава Думы Вячеслав Володин дал поручениеподготовить изменения в регламент, согласно которым комитет по контролю и регламентубудет давать оценку реализации национальных проектов и госпрограмм. Инициативуспикера поддержал первый министр финансов Антон Силуанов. Также во взаимодействиис депутатами будет работать и Счетная палата.Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума также приняла впервом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многиегоды он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей,расходы составят 18,037 триллионов. Спикер Госдумы считает его бюджетомразвития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на ростфинансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья,ЖКХ, науки.Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.