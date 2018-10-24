Шоумен Рустам Солнцев никогда не проходит мимо злободневных тем. Сегодня вся страна обсуждает перевод ведущей программы Время из эфира, идущего на центральный регион, в другие часовые пояса. Рустам не мог пройти мимо такого события.

Шоумен Рустам Солнцев никогда не проходит мимо злободневных тем. Сегодня вся страна обсуждает перевод ведущей программы "Время" из эфира, идущего на центральный регион, в другие часовые пояса. Рустам не мог пройти мимо такого события."Почему Катя Андреева в своих новостях рассказывает, что в Европе живут одни геи, твари и мрази, а сама только туда и ездит?" – удивляется кукольный соавтор Солнцева по видеоблогу Толик. И приходит к выводу, что она – "коллаборантка"! Или попросту – предатель своего народа.Солнцев оппонирует Толику: "Как ты мог такое предполагать? Она ведь такая нежная, красивая, румяная – как доярочка! А доярочка – это так патриотично!""Русь, ну любит она эту санкционку трескать. А может, она просто не знает про деревню Степановка? Про поросят и перловочку?" – предположил Толик и решил проверить, позвонив Андреевой. А та – в Майами. "Коллаборантка? Нет, просто врушка!" – сделал вывод Солнцев.Напомним, что Андрееву не он первый упрекает в лицемерии. В эфире программы "Время" она вещает о прелестях отдыха в Крыму! По ее словам, там и инфраструктура замечательная, и пляжи роскошные, и есть что посмотреть, и пенсионеры-волонтеры действуют активно. После ее елея, который льется с экрана чуть ли не каждый вечер, хочется немедленно бросить все и ехать по новенькому мосту в Ялту, Феодосию, Севастополь... Однако сама при этом живет по принципу "берегите природу – отдыхайте за границей". Ее почему-то не прельщают ни Ласточкино гнездо, ни Массандровский дворец, ни гора Ай-Петри. Судя по публикациям в социальной сети Instagram, она то путешествует по испанской Каталонии, то обедает на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, то любуется древностями черногорского курорта Свети-Стефан... Патриотично, что и говорить!