На 82-м году жизни скончался известный пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев. Трагической новостью поделился юморист Сергей Дроботенко на своей странице в Facebook.

На 82-м году жизни скончался известный пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев. Трагической новостью поделился юморист Сергей Дроботенко на своей странице в Facebook.Артист долгие годы страдал от болезни Альцгеймера, однако родные и близкие до конца верили, что ему удастся побороть болезнь. Жена пародиста сообщила о его смерти во вторник, 23 октября, передает .Григорьев получил прозвище "человек-радиоприемник" за то, что мог копировать разнообразные звуки. Дроботенко вспоминает, какой оглушительный успех имело его выступление в столице Вьетнама Ханое."Григорьев на огромном стадионе в Ханое вёл концерт на вьетнамском языке. А это очень тональный язык, как и китайский. И Юрий Алексеевич в одном слове дал неправильную тональность. Получилось вместо "дорогие друзья" – "дорогие жопы". Стадион рыдал минут пять, а Григорьеву дали звание заслуженного артиста, восхищаясь, как он так легко находит контакт с многотысячной нерусской аудиторией", – рассказал юморист.Именно Юрий Григорьев помогал начинающим артистам пробиться на телевидение. Он приглашал их к себе на съемку в программу "Ах, анекдот, анекдот", где работал режиссером и ведущим с 1996 года. Среди его воспитанников был и сам Сергей Дроботенко.Юморист завершил свою речь благодарностью артисту."Юрий Алексеевич! Я всё, что мог, для вас сделал живого. Мне вас очень будет не хватать. Спасибо Вам за советы и помощь в первый год моей московской жизни. И вообще спасибо, что подарили людям радость и счастье. Счастье это у всех длилось по-разному, но оно было у всех, кто был с Вами знаком. С любовью вечной и неизменной, и как к Артисту, и как к Человеку..."– написал Дроботенко.