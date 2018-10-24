В Москве экстренно госпитализирована с сильными болями в животе певица Светлана Лобода. В настоящее время врачи обследуют 36-летнюю исполнительницу, решается вопрос о возможной операции.

В Москве экстренно госпитализирована с сильными болями в животе певица Светлана Лобода. В настоящее время врачи обследуют 36-летнюю исполнительницу, решается вопрос о возможной операции.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание StarHit, диагноз пока неизвестен, но состояние певицы оценивают как средней тяжести.На размещенной в официальном Instagram исполнительницы афиши следует, что концерты Светланы Лободы в Москве должны были состояться 25, 26 и 28 октября.Посмотреть эту публикацию в Instagram#SUPERSTARSHOW#25#26#28#Крокусы#soldout @crocuscityhall#mskПубликация от LOBODA (@lobodaofficial) 23 Окт 2018 в 12:23 PDT