Незадолго до начала матча футбольной Лиги чемпионов между римской Ромой и московским ЦСКА возле Олимпийского стадиона в столице Италии произошло несколько стычек между фанатами команд. В одной из них пострадал болельщик армейцев, которого ударили ножом.

Незадолго до начала матча футбольной Лиги чемпионов между римской "Ромой" и московским ЦСКА возле Олимпийского стадиона в столице Италии произошло несколько стычек между фанатами команд. В одной из них пострадал болельщик армейцев, которого ударили ножом.Римской полиции не удалось развести поклонников двух команд и в ряде эпизодов словесные состязания переросли в драки. Несколько армейских ультрас задержаны, один из россиян получил ножевое ранение. По сообщению "Интерфакса", полиции пришлось применить водометы.