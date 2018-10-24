Газель врезалась в пассажирский автобус. Произошло это ночью на 183 километре трассы М-7 в Судогодском районе.

Газель врезалась в пассажирский автобус. Произошло это ночью на 183 километре трассы М-7 в Судогодском районе. Там столкнулись грузовик и автобус, в котором находилось 24 человека. По предварительной информации УМВД, водитель автомобиля "ГАЗ" 1980 года рождения не учёл расстояние до впереди идущего транспортного средства и врезался в попутный автобус "КАВЗ", которым управлял водитель 1978 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель "ГАЗа". С травмами различной тяжести его госпитализировали. Как стало известно РЕН ТВ, в салоне автобуса находились 15 студентов и 9 преподавателей Поволжского государственного технологического университета. Они ехали из Йошкар-Олы.