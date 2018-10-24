В Саратовской области учащийся шестого класса средней школы погиб, надышавшись парами газа из зажигалки. По данному факту прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

В Саратовской области учащийся шестого класса средней школы погиб, надышавшись парами газа из зажигалки. По данному факту прокуратура и Следственный комитет начали проверку.Тело 11-летнего ребенка было обнаружено 23 октября в поселке Большевик города Вольска на стадионе, передает ТАСС. По предварительным данным, смерть школьника наступила в результате вдыхания паров газов из зажигалки. В ходе проверки будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагическому инциденту.