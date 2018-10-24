Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и Ромой

Политик заявил, что, по его мнению, фанаты армейцев пострадали, так как на эскалаторе находилось много пьяных людей.Мне кажется, там были десятки пьяных российских псевдоболельщиков. Они там творили бардак. Эскалаторы не сделаны для того, чтобы на них прыгали, —подчеркнул Сальвини в эфире RTL.По информации посольства Италии, из-за поломки в механизме эскалатора получили ранения 15 российских болельщиков. Все госпитализированы в местные больницы.