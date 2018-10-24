Госдума приняла в первом чтении бюджеты трех фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. Обсуждение проходило в процессе принятия федерального бюджета на 2019-21 годы.

Госдума приняла в первом чтении бюджеты трех фондов – пенсионного,обязательного медицинского страхования исоциального страхования. Обсуждение проходило в процессе принятия федеральногобюджета на 2019-21 годы.Доходы фонда ОМС запланированы в размере 2 триллионов 98 миллионоврублей, расходы составят 2 триллиона 190 миллиардов, что делает бюджет этойорганизации дефицитным. Фонд ОМС получит из федерального бюджета в 2019 году 79миллиардов рублей, в 2020 году – 244,2 миллиарда, в 2021 году – 269,3 миллиарда рублей.Деньги пойдут, в том числе, на увеличение численности врачейи среднего медперсонала для устранения кадровых диспропорций и дефицита поотдельным специальностям некоторых медработников в соответствии с майским указомпрезидента. Вырастет финансирование оказания медпомощи больным сонкологическими заболеваниями и высокотехнологической помощи.Во время обсуждения бюджета Фонда ОМС на 2019-21 годы главакомитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул необходимостьбезусловного исполнения послания президента в части достижения финансированиямедицины из всех источников более 4% ВВП и последовательного решения проблемпервичного звена, кадров, материально-технической базы и финансовогооздоровления отрасли.Парламентарий отметил, что в этом году по поручению спикераГосдумы Вячеслава Володина комитетпровел предварительное детальное обсуждение планируемого бюджетаздравоохранения, что позволило вовремя скорректировать несколько позиций. Приэтом приоритетом деятельности Фонда ОМС по-прежнему является оказание бесплатноймедицинской помощи гражданам страны.Еще один документ, одобренный депутатами в первом чтении – проектбюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года. Он будетпрофицитным: доходы на 2019 год запланированы в размере 753 миллиардов рублей,расходы – 741 миллиард.Из этого фонда выделяются деньги на оплату медицинской помощиженщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а такжепрофилактического медосмотра ребенка в течение первого года жизни. Единовременноепособие при рождении ребенка составит в 2019 году 16759 рублей, а в 2021-м вырастетдо 18074 рублей.Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим,представляя документ, обратил внимание на отличия этого проекта бюджета отбюджета предыдущего. В частности, речь идет об отходе в ближайшие три года от принципа взаимозачета к прямым выплатам."Для людей это полезно, потому что имеются жалобы мамочек,что они не могут найти работодателя, или людей, которые рассчитывали получитьвыплаты, но работодатель пропал и не платит взносы. С помощью прямых выплатэтот негативный эффект пресекается", – сказал Кигим.Наконец, сегодня депутаты приняли проект бюджета Пенсионногофонда на 2019–2021 годы. Дефицит бюджета этой организации составит 23 миллиардарублей. Как отметил глава правления ПФР Антон Дроздов, в доходах Фонда учтенысредства, которые конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.Также при формировании доходной части бюджета Фонда учтенопродление моратория на 2021 год на направление страховых взносов нафинансирование накопительной пенсии. Антон Дроздов проинформировал депутатов, чтов законопроекте учтены все решения, которые были приняты вместе с принятиемпакета инициатив, направленных на совершенствование пенсионногозаконодательства.Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума также приняла впервом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многиегоды он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей,расходы составят 18,037 триллионов. Спикер Госдумы считает его бюджетомразвития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на ростфинансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья,ЖКХ, науки.Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широкообсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательноучтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.