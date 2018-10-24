Госдума приняла в первом чтении бюджеты трех фондов – пенсионного,
обязательного медицинского страхования и
социального страхования. Обсуждение проходило в процессе принятия федерального
бюджета на 2019-21 годы.
Госдума приняла в первом чтении бюджеты трех фондов – пенсионного,
обязательного медицинского страхования и
социального страхования. Обсуждение проходило в процессе принятия федерального
бюджета на 2019-21 годы.
Доходы фонда ОМС запланированы в размере 2 триллионов 98 миллионов
рублей, расходы составят 2 триллиона 190 миллиардов, что делает бюджет этой
организации дефицитным. Фонд ОМС получит из федерального бюджета в 2019 году 79
миллиардов рублей, в 2020 году – 244,2 миллиарда, в 2021 году – 269,3 миллиарда рублей.
Деньги пойдут, в том числе, на увеличение численности врачей
и среднего медперсонала для устранения кадровых диспропорций и дефицита по
отдельным специальностям некоторых медработников в соответствии с майским указом
президента. Вырастет финансирование оказания медпомощи больным с
онкологическими заболеваниями и высокотехнологической помощи.
Во время обсуждения бюджета Фонда ОМС на 2019-21 годы глава
комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул необходимость
безусловного исполнения послания президента в части достижения финансирования
медицины из всех источников более 4% ВВП и последовательного решения проблем
первичного звена, кадров, материально-технической базы и финансового
оздоровления отрасли.
Парламентарий отметил, что в этом году по поручению спикера
Госдумы Вячеслава Володина комитет
провел предварительное детальное обсуждение планируемого бюджета
здравоохранения, что позволило вовремя скорректировать несколько позиций. При
этом приоритетом деятельности Фонда ОМС по-прежнему является оказание бесплатной
медицинской помощи гражданам страны.
Еще один документ, одобренный депутатами в первом чтении – проект
бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года. Он будет
профицитным: доходы на 2019 год запланированы в размере 753 миллиардов рублей,
расходы – 741 миллиард.
Из этого фонда выделяются деньги на оплату медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
профилактического медосмотра ребенка в течение первого года жизни. Единовременное
пособие при рождении ребенка составит в 2019 году 16759 рублей, а в 2021-м вырастет
до 18074 рублей.
Председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим,
представляя документ, обратил внимание на отличия этого проекта бюджета от
бюджета предыдущего. В частности, речь идет об отходе в ближайшие три года от принципа взаимозачета к прямым выплатам.
"Для людей это полезно, потому что имеются жалобы мамочек,
что они не могут найти работодателя, или людей, которые рассчитывали получить
выплаты, но работодатель пропал и не платит взносы. С помощью прямых выплат
этот негативный эффект пресекается", – сказал Кигим.
Наконец, сегодня депутаты приняли проект бюджета Пенсионного
фонда на 2019–2021 годы. Дефицит бюджета этой организации составит 23 миллиарда
рублей. Как отметил глава правления ПФР Антон Дроздов, в доходах Фонда учтены
средства, которые конфискованы в рамках борьбы с коррупцией.
Также при формировании доходной части бюджета Фонда учтено
продление моратория на 2021 год на направление страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии. Антон Дроздов проинформировал депутатов, что
в законопроекте учтены все решения, которые были приняты вместе с принятием
пакета инициатив, направленных на совершенствование пенсионного
законодательства.
Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума также приняла в
первом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Впервые за многие
годы он будет профицитным: в бюджет заложены доходы в 19,969 триллионов рублей,
расходы составят 18,037 триллионов. Спикер Госдумы считает его бюджетом
развития, который имеет большой запас возможностей. Володин указал на рост
финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья,
ЖКХ, науки.
Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко
обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно
учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.