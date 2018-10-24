Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 24 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Помимо депутатов в обсуждении приняли участие представители правительства и Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый бюджет имеет большой запас возможностей для развития медицины, образования, науки, строительства и других отраслей. Вместе с тем, подчеркнул председатель нижней палаты, крайне важен парламентский контроль за исполнением главного финансового закона страны.

Нижняяпалата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 24 октября,приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановыйпериод 2020-2021 годов. Помимо депутатов в обсуждении приняли участиепредставители правительства и Счетной палаты. По словам спикера ГосдумыВячеслава Володина, новый бюджет имеет большой запас возможностей дляразвития медицины, образования, науки, строительства и других отраслей.Вместе с тем, подчеркнул председатель нижней палаты, крайне важенпарламентский контроль за исполнением главного финансового законастраны.Бюджет развитияРассмотрениепроекта федерального бюджета началось с выступления первого заместителяпредседателя правительства – министра финансов Антона Силуанова. По егословам, заложенная в проект главного финансового закона политиканаправлена на реализацию задач, поставленных президентом РоссииВладимиром Путиным в майском указе.Срединих – вхождение в пятерку стран с наибольшими объемами экономики,обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых, а такжеувеличение продолжительности жизни россиян, повышение заработной платы,пенсий. Представитель правительства отметил, что в течение следующихшести лет более триллиона рублей планируется направить на развитиемагистральной инфраструктуры, что позволит связать ключевыеэкономические центры дорогами, построить порты и аэропорты.Значительныересурсы в ближайшие годы будут направлены и на развитие цифровойэкономики и стимулирование экспорта, подчеркнул Силуанов. Он напомнил,что к 2024 году около трети ВВП должна составлять доля малых и среднихпредприятий, а занятыми на них должны быть не менее 25 миллионовчеловек. "Будем помогать предприятиям, стимулировать их рублем для того,чтобы они повышали производительность труда и улучшали уровень работысвоих сотрудников", – сказал глава финансового ведомства.По его словам, более триллиона рублей будет направлено на развитие здравоохранение, в том числе на модернизациюучреждений, специализирующихся на борьбе с опасными заболеваниями -сердечно-сосудистых, онкологических. Кроме того, подчеркнул чиновник, заследующие годы будет создано более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов,почти столько же – передвижных медпунктов."Это один из наших главныхнацпроектов, потому что без улучшения здравоохранения мы не добьемсяувеличения продолжительности жизни", – сказал зампред правительства.Силуанов отметил, что в проекте главного финансового закона заложенысредства на снижение уровня бедности и дальнейшее повышение заработнойплаты.Министрфинансов напомнил, что бюджет на следующий год будет профицитный.Превышение доходов над расходами составит порядка двух триллионоврублей. Профицит, подчеркнул Силуанов, является залогом устойчивостибюджета к различным внешним фактором – изменение цены на энергоносители,санкции и прочее.Триллион дополнительных доходовРеальный профицитфедерального бюджета может значительно превысить заложенную на 2019 годпроектом бюджета планку в два триллиона рублей. По мнению главы Счетнойпалаты Алексея Кудрина, в следующем году превышение доходов надрасходами может составить три триллиона рублей. "При планировании вследующем году цены на нефть в $63,4 за баррель консенсус-прогноз на2019 год и два последующих будет примерно на $10 выше заложенных вбюджете", – отметил экономист.таком случае, полагает он, профицит федерального бюджета может вырастидо трех триллионов рублей. Кудрин отметил, что бюджет будет получатьбольше доходов от продажи нефти, которые пойдут в Фонд национальногоблагосостояния.Вместес тем глава Счетной палаты предупредил, что Россия может недополучить1,3 триллиона рублей дивидендов от компаний с государственным участием.Как гласит проект главного финансового закона страны, такие поступлениязапланированы на уровне 50% от прибыли организаций.Уход от сырьевой зависимостиВыступилв ходе рассмотрения проекта федерального бюджета в первом чтении иглава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.По его словам, документ отражаетпреодоление Россией экономического кризиса и спада, а также началопериода роста. Подтверждением этому он считает заложенные в бюджетецифры по уровню ВВП: если в текущем году он составляет порядка 101триллиона рублей, то в следующем вырастет до 106 триллионов, а в 2021году достигнет 118.Законодатель особо обратил внимание на рост ненефтегазовыхдоходов. "В следующем году они предполагаются в размере более 11триллионов рублей, то есть рост по сравнению с тем, что мы предполагалигод тому назад, составляет 16,3%", – сказал Макаров. Это значит,подчеркнул законодатель, что страна слезает с пресловутой нефтяной иглы.Пословам Макарова, удалось не только преодолеть проблемы, но и накопитьсерьезные ресурсы для того, чтобы следующий трехлетний период сталтрехлеткой роста и прорыва, о котором говорил президент в посланииФедеральному собранию и в майском указе.Профицитбюджета в почти два триллиона рублей, отметил парламентарий, позволитуже в следующем году создать в Фонде национального благосостояниярезервы, достаточные для спокойного развития страны и исполнения всехсоциальных обязательств даже в условиях внешнего давления."Следовательно, уже начиная со следующего года все дополнительные доходымы сможем направлять на развитие экономики", – сказал глава комитетанижней палаты по бюджету и налогам.Парламент проконтролируетОсобуюважность при исполнении нового бюджета приобретает парламентскийконтроль. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе вчерашнего заседанияфракции "Единая Россия" с участием Антона Силуанова отметил, что Госдумавместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию заложенных вбюджете государственных программ и национальных проектов. По словампредседателя нижней палаты, ресурсы на эти цели предусмотрены большие, и расходовать их нужно эффективно.Володинпризвал своих коллег-депутатов активно включаться в эту работу. Крометого, спикер Госдумы напомнил, что на следующей неделе парламентариибудут работать в регионах и смогут обсудить проект бюджета сизбирателями до его второго чтения. "Обсудить его на встречах спрофессиональными деловыми сообществами, чтобы у всех было понимание техзадач, о которых мы сейчас говорим",– пояснил законодатель.Крометого, Володин предложил предоставить правительству право оперативноперераспределять средства между нацпроектами. Спикер Госдумы пояснил,что при их реализации средства могут быть использованы не полностью,посему встанет вопрос о направлении излишков на другие цели. Если этогоне делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провестипроцедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализациинацпроектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы.Новшества и цифрыПроектфедерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годовправительство внесло в Госдуму 29 сентября. Новшество этого года связанос тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета былапредставлена в нижнюю палату в цифровом формате.Среди них – паспортагосударственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционнойпрограмме (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетныхтрансфертов по субъектам Федерации и другие материалы. В старом,бумажном формате остался текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительнаязаписку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты,которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.Проектомглавного финансового закона страны предусмотрены в следующем годудоходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с2018 годом рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов37,2 миллиарда рублей.В 2020 году доходы запланированы в объеме 20,219триллиона рублей, профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходыпревысят расходы на 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5триллиона рублей. Что касается инфляции, то в следующем году онаожидается на уровне 4,3%, а к 2021 году снизится до 4,0%.Как принимается главный финансовый документПроектглавного финансового закона страны правительство вносит в Госдуму до 1октября. После этого документ направляется в комитеты нижней палаты длявнесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетнуюпалату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях в течение 60дней.Навтором этапе обсуждается концепция проекта закона, прогнозсоциально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, атакже направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики,объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего ивнешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Такжепарламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетныхфондов – пенсионного, социального и обязательного медицинскогострахования.ходе второго чтения рассматриваются текстовая часть проекта главногофинансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнованияпо направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа,перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение,законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые былиприняты в ходе второго рассмотрения.В целом проект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят до 29 ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудятдокумент в трех чтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, вовтором и третьем чтениях проект закона может быть вынесен нарассмотрение 14 и 20 ноября соответственно.