Проект федерального бюджета на ближайшие три года рассмотрят в среду в первом чтении в Госдуме. Планируется, что с докладами выступят Министр Финансов Антон Силуанов и глава Счетной платы Алексей Кудрин.

Проект федерального бюджета на ближайшие три года рассмотрят в среду в первом чтении в Госдуме. Планируется, что с докладами выступят Министр Финансов Антон Силуанов и глава Счетной платы Алексей Кудрин.Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят около 20 триллионов рублей. А в 2020 и 2021 превысят эту цифру. При этом, расходы по прогнозам будут меньше, чем доходы. Таким образом, бюджет будет профицитным. Одними из главных статей расходов станут ЖКХ, здравоохранение, наука и социальная сфера.