Столкновение на трассе М-7. Инцидент произошел около 2 часов ночи в Судогодском районе области на 183-м километре федеральной автомагистрали. По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ, житель Нижегородской области 1980 года рождения, не учел расстояние до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автобусом, ехавшим в попутном направлении. За рулём автобуса был водитель 1978 года рождения из республики Марий Эл.

Столкновение на трассе М-7.Инцидент произошел около 2 часов ночи в Судогодском районе области на 183-м километре федеральной автомагистрали.По предварительным данным, водитель грузовика ГАЗ, житель Нижегородской области 1980 года рождения, не учел расстояние до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автобусом, ехавшим в попутном направлении. За рулём автобуса был водитель 1978 года рождения из республики Марий Эл.Как стало известноРЕН ТВ, в автобусе находились студенты и преподаватели из Поволжского государственного технологического университета. Они ехали из Йошкар-Олы. В автобусе было 15 студентов и 9 преподавателей.В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств. Одного из них госпитализировали.