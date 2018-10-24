Преображение престарелой супруги шоумена Гогена Солнцева Екатерины Терешкович вот уже несколько недель у всех на устах. Пенсионерка появилась на шоу Андрея Малахова в облике, который некоторым показался вульгарным.

Преображение престарелой супруги шоумена Гогена Солнцева Екатерины Терешкович вот уже несколько недель у всех на устах. Пенсионерка появилась на шоу Андрея Малахова в облике, который некоторым показался вульгарным.Известный стилист Роман Смирнов рассказал Dni.Ru, что еще до программы, работая с супругой шоумена, придумал Екатерине отличный образ, который идеально соответствовал ее внешним параметрам, возрасту и статусу. Однако то, какой Терешкович пришла в студию, повергло его в шок. Женщина превратилась из нежной элегантной блондинки в серую мышь в траурном наряде.По мнению эксперта, пенсионерка себя только испортила. "Сейчас у Екатерины стиль сбитой летчицы. Раньше она хотя бы выглядела как хорошая дородная бабушка, которая печет пирожки своим внукам. Сейчас это просто как в последний путь.На мой взгляд, стилисты может быть и неплохие луки ей подобрали. Но в том, в чем она пришла на программу, извини меня, просто Людмила Марковна в ее худшие годы, это просто до свидания. Царство ей небесное, конечно", – раскритиковал образ женщины Смирнов.Роман отметил, что Екатерина, в стремлении обратить на себя внимание публики, слишком рано вышла в свет. Не все последствия от хирургического вмешательства исчезли, поэтому ее лицо выглядело несимметричным, а мимика была неестественной."Я считаю, что ей пластику в целом сделали неплохо, просто очень рано дамочка решила выйти в люди. Как правило, после таких операций должен пройти минимум год, чтобы все прилично зажило и подтянулся овал лица, ушли отеки, чтобы лицо, так скажем, встало на свое место”, – отметил эксперт. По его словам, Терешкович пыталась "хайпануть на пластической операции".Отметим, что после эфира Екатерина пропала с глаз публики. Гоген больше не публикует фото с женой, так как та перестала появляться дома, сама же Терешкович страниц в соцсетях не имеет. Кажется, Солнцев, уже не рад преображению жены, в последнее время он публикует посты, которые ясно дают понять, что сейчас в отношениях супругов не все гладко.