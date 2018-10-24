Компания HTC открыла прием предварительных заказов на смартфон Exodus 1, в основу которого легла технология распределенного цифрового реестра (блокчейн). Устройство хранит криптографические ключи в TrustZone — специальной области на ARM-процессоре, которая защищена на аппаратном уровне и отделена от Android.

Компания HTC открыла прием предварительных заказов на смартфон Exodus 1, в основу которого легла технология распределенного цифрового реестра (блокчейн). Устройство хранит криптографические ключи в TrustZone — специальной области на ARM-процессоре, которая защищена на аппаратном уровне и отделена от Android. Это позволяет обезопасить операции, связанные с переводом криптовалют и работой децентрализованных приложений.Если владелец Exodus 1 потеряет или сломает смартфон, он сможет восстановить данные при помощи трех—пяти друзей. Для этого им понадобится заранее установить специальное приложение, после чего алгоритм распределит ключ восстановления между их устройствами. На серверах компании эта информация не хранится, говорит глава проекта и руководитель подразделения децентрализованных технологий HTC Фил Чен.Новинка располагает 6-дюймовым экраном Quad HD+ (2880х1440 пикселей) с соотношением сторон 18:9, батареей на 3500 мАч, 16-мегапиксельной основной камерой и двойной 8-мп "фронталкой". В качестве "сердца" устройства выступает флагманский 8-ядерный чип Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 ГБ. Использует Exodus 1 операционную систему Android Oreo, а не новейшую версию Android Pie.На блокчейн-смартфон HTC предустановлен собственный криптокошелек Zion с поддержкой таких валют, как Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum и Dfinity. Кроме того, скоро компания откроет API, который позволит разработчикам создавать приложения, совместимые с "железом" Exodus 1 (например, для защиты ключей или подписи транзакций).”Блокчейн-платформа Павла Дурова заработает до конца осени читайте такжеПриобрести устройство можно только за криптовалюту — за 0,15 Bitcoin или 4,75 Ethereum, что по текущему курсу составит около $960. Поставлять Exodus 1 начнут не ранее декабря.