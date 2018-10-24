Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из больницы.

Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метророссияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКАоказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны избольницы.Итальянские СМИ возложили ответственность за инцидент в римскомметро на болельщиков российского клуба. Якобы, ЧП перед поединком Лигичемпионов между "Ромой" и московским ЦСКА произошло из-за поведенияфанатов. Однако очевидцы свидетельствуют, что перед аварией ничего необычногоне происходило – разве что людей было чуть больше чем обычно."Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом ещеускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людейначало давить", – рассказал болельщик ЦСКА.Несмотря на то, что ЧП случилось в центре Рима, на станции"Репубблика", медпомощь подоспела нескоро. "Скорая очень долгоехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекаликровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог",– отметил очевидец.По словам другого свидетеля, полицейские далеко не сразу сообразили,что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками. "Я ехал на этомсамом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было —ускорили режим, чтобы поскорее прошел поток – на станции одновременно собралосьчеловек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться вметро", – рассказал болельщик из Москвы "Комсомольской правде".По данным российского посольства, были госпитализированы 19человек, из них 15 – граждане России. Пятеро уже выписаны из больницы. Трое россиян, которые получили наиболеесерьезные ранения, находятся в клинике Умберто I.Другие болельщики рассказывают о том, что происходило в этоже время на подходах к стадиону. Сообщалось,что итальянские фанаты подстерегали болельщиков ЦСКА, после стычек в больницудоставили еще несколько российских фанатов с ножевыми ранениями.Попредварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Позже в посольстве заявили, что информация о ножевом ранении у фаната неподтвердилась. Также ранее сообщалось, что одному из пострадавших в метро медики собирались ампутировать ногу. Эту информацию позже опровергли.23 октября в Риме московский клуб ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.