Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро
россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА
оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из
больницы.
Пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро
россияне долго дожидались приезда скорой помощи. К счастью, среди фанатов ЦСКА
оказался врач, оказавший первую помощь. Первые пострадавшие уже выписаны из
больницы.
Итальянские СМИ возложили ответственность за инцидент в римском
метро на болельщиков российского клуба. Якобы, ЧП перед поединком Лиги
чемпионов между "Ромой" и московским ЦСКА произошло из-за поведения
фанатов. Однако очевидцы свидетельствуют, что перед аварией ничего необычного
не происходило – разве что людей было чуть больше чем обычно.
"Когда спускались на эскалаторе, он ускорился, потом еще
ускорился и дальше стал совсем быстро опускаться, буквально падать. Людей
начало давить", – рассказал болельщик ЦСКА.
Несмотря на то, что ЧП случилось в центре Рима, на станции
"Репубблика", медпомощь подоспела нескоро. "Скорая очень долго
ехала. Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. То есть у нас люди истекали
кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог",
– отметил очевидец.
По словам другого свидетеля, полицейские далеко не сразу сообразили,
что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками. "Я ехал на этом
самом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было —
ускорили режим, чтобы поскорее прошел поток – на станции одновременно собралось
человек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в
метро", – рассказал болельщик из Москвы "Комсомольской правде".
По данным российского посольства, были госпитализированы 19
человек, из них 15 – граждане России. Пятеро уже выписаны из больницы. Трое россиян, которые получили наиболее
серьезные ранения, находятся в клинике Умберто I.
Другие болельщики рассказывают о том, что происходило в это
же время на подходах к стадиону. Сообщалось,
что итальянские фанаты подстерегали болельщиков ЦСКА, после стычек в больницу
доставили еще несколько российских фанатов с ножевыми ранениями.
По
предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Позже в посольстве заявили, что информация о ножевом ранении у фаната не
подтвердилась. Также ранее сообщалось, что одному из пострадавших в метро медики собирались ампутировать ногу. Эту информацию позже опровергли.
23 октября в Риме московский клуб ЦСКА проиграл итальянской "Роме" со счетом 0:3.