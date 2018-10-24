29 октября на канале ТВ-3 состоится премьера криминальной драмы Бориса Хлебникова Обычная женщина. Безусловно, это самый ожидаемый сериал года, который уже успел завоевать многоженство престижных наград и продан в несколько стран. Главную роль в картине сыграла Анна Михалкова. С актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.

29 октября на канале "ТВ-3" состоится премьера криминальной драмы Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Безусловно, это самый ожидаемый сериал года, который уже успел завоевать многоженство престижных наград и продан в несколько стран. Главную роль в картине сыграла Анна Михалкова. С актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.Анна Никитична призналась, что никто из ее знаменитых родственников картины еще не видел. "Но я горжусь этой работой, после нее мне не хотелось переменить фамилию", – улыбается актриса.Ее просто не узнать – она исхудала донельзя, но при этом помолодела и похорошела. Как говорят, Михалкова сбросила 15 килограммов – это настоящий подвиг! Но как ей это удалось? Этот вопрос мучает многих ее коллег и поклонников. Михалкова призналась в эксклюзивном интервью Dni.Ru, причина вовсе не в волшебной диете – мол, хвастаться тут нечем."Дело в том, что я страдала от гипертонии, – призналась актриса. – И врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни".Как пояснил Dni.Ru кардиолог, гипертония – одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Им страдают 20—30 % взрослого населения.Но это довольно серьезный недуг, который нельзя оставлять без внимания. Научно он называется "артериальная эссенциальная гипертензия". Ожирение или избыточный вес являются первыми среди факторов, которые приводят к болезни, поскольку нарушается содержание холестерина в уровне крови и возникает так называемый метаболический синдром. А если стадия гипертонии далеко зашла, то она может привести к осложнениям в виде инфаркта или инсульта.