Что такое сезонные товары, когда во Владимире начинается сезон зимней торговли и какие факты часто скрывают продавцы? О проблемах выбора, покупки и обмена сезонной продукции расскажем в нашем следующем материале.

Что такое "сезонные товары", когда во Владимире начинается сезон зимней торговли и какие факты часто скрывают продавцы? О проблемах выбора, покупки и обмена сезонной продукции расскажем в нашем следующем материале.Недавно Светлана Сидорова пошла в магазин за сапогами на осень. Нужную пару женщина подобрала и купила. Только вот незадача...Светлана Сидорова, потребитель: "В магазине померила, всё оказалось чудесно, а дома померила - и они мне не подошли по размеру, могу ли я заполучить деньги?"Чтобы в магазине не обманули, Светлана решила узнать, что имеет права требовать от продавца, а что - нет. Специалисты поясняют: сапоги куплены недавно и женщина имеет право их обменять.Татьяна Кузьмина, руководитель проекта "Защита потребителя": "Поскольку товар у нас не был в употреблении, товарные ярлыки сохранены, и никакие бирки не срезаны, и товарно-кассовый чек есть. Если товар надлежащего качества и там не отклеилась подошва - ничего такого, то потребитель имеет полное право обратиться к продавцу в течение 14 дней, не считая дня покупки. Но в соответствии с 25 статьёй "Закона о защите прав потребителей" он может обратиться за обменом товара. Статья предусматривает обмен".То есть сразу в такой ситуации деньги не вернут. Предложат обмен. Для него нужно написать претензию. Если же обувь большего размера покупатель так и не подберёт, тогда он имеет право попросить у продавца вернуть деньги. Сделать это должны в течение 3 дней. А вот как определить, что товар сезонный? По словам специалистов, это понятие пока слабо разработано законодательством, и полного перечня сезонных товаров просто не существует.Евгений Соловьёв, юрист: Нет определённого постановления, которое определяет, что тот или иной товар является сезонным. Но мы понимаем, что есть, к примеру, зимние сапоги, а есть зимняя одежда - та, что носится в определённый сезон. Кроме того, у нас многие товары маркируются, если на товаре написано "сапоги осенние".Поэтому, говорят юристы, нередко возникают проблемы с товарами, которые люди покупают и начинают использовать в межсезонье.Татьяна Кузьмина, руководитель проекта "Защита потребителя": "Не все продавцы, когда дают гарантию на товар, говорят о том, что гарантийный срок начинает течь не с момента покупки, а с момента наступления определённого сезона. Они говорят, например, что, вот, гарантия месяц, и не уточняют, что с момента сезона, покупатель уходит, уверенный, что от момента покупки, - нет".К слову, сроки наступления сезонов свои для каждого региона страны. Так, например, зимний сезон у нас - с 15 ноября по 14 марта, а сейчас идёт осенний. В рамках проекта "Защита потребителя" юристы и волонтёры бесплатно консультируют владимирцев по юридическим вопросам. Реализуется программа на средства президентского гранта. По сезонным товарам недавно специально провели "горячую линию". Потому что вопросы от граждан о правилах покупки и обмена сезонной продукции поступают постоянно, и свои права, к сожалению, знают далеко не все люди.