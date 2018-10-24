Герцогиня Сассекская выбрала красивый голубой наряд для торжественного обеда с президентом Фиджи. Но, в отличие от герцогини Кембриджской, посетившей в тот же день официальную встречу с королем Нидерландов, решила не соблюдать традиций и не надела тиару.

Герцогиня Сассекская выбрала красивый голубой наряд для торжественного обеда с президентом Фиджи. Но, в отличие от герцогини Кембриджской, посетившей в тот же день официальную встречу с королем Нидерландов, решила не соблюдать традиций и не надела тиару.На всех подобных официальных мероприятиях представительницам королевской семьи разрешается носить украшения из коллекции. Ожидалось, что Маркл наденет тиару на встречу с президентом Фиджи. Однако во время своей первой поездки по странам Океании с принцем Гарри герцогиня выбрала более сдержанный образ.Примерно в это же время Кейт Миддлтон посетила торжественный банкет с королем Нидерландов Виллемом-Александром и его супругой королевой Максимой в Букингемском дворце. Герцогиня Кембриджская надела элегантное приталенное платье и бриллиантовую диадему, которую много лет назад носила принцесса Диана.Присутствовавшие на мероприятии фотографы отметили излишнюю худобу Кейт. Когда снимки с приема появились в Сети, народ пришел в ужас. "Суповой набор", "Это уже слишком", "Видимо, грудь Кейт подобрала располневшая Меган", – отметили британцы в комментариях к фото.Появились слухи, что диадема на голове Миддлтон говорит о ее превосходстве над Маркл из-за очереди их супругов на трон, но скоро эти предположения были отвергнуты. Решение носить или не носить тиару зависит от правил дресс-кода и личных предпочтений. Кроме того, Меган могли не разрешить взять с собой королевские драгоценности на Фиджи.Герцогиня Сассекская появилась в красивом длинном платье голубого цвета, которое уже не скрывало ее округлившийся живот. Она дополнила образ парой бриллиантовых сережек. Принц Гарри был в классическом костюме с бабочкой. Он надел свои военные медали.Во время мероприятия президент Фиджи Джордже Конроте отдал дань уважения принцессе Диане в своей трогательной речи. Он сказал, что она сегодня "гордилась бы мужчиной, которым стал ее младший сын" и была рада, что он обрел счастье с Меган Маркл.Принц Гарри назвал эту поездку ностальгической – Елизавета II посетила Фиджи с принцем Филиппом сразу после коронации в 1953 году. "Этот визит вызвал много воспоминаний, потому что мои бабушка и дедушка тоже жили в этом отеле. Эта поездка также является возможностью узнать больше о будущем Фиджи, об экономическом росте этой страны, развитии туризма и социальных предприятий", – сказал он.Гарри добавил, что скоро они встретятся со студентами Южнотихоокеанского университета и молодыми лидерами из всех слоев общества. "Процветание и устойчивое развитие планеты полностью лежит на плечах молодых поколений. Они полны оптимизма, так давайте послушаем их", – заключил принц.