Умер прославленный поэт-песенник Владимир Дагуров. автор написал множество хитов для отечественных знаменитостей, таких как Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Однако поп-король пока никак не прокомментировал это печальное событие.

Умер прославленный поэт-песенник Владимир Дагуров. автор написал множество хитов для отечественных знаменитостей, таких как Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Однако поп-король пока никак не прокомментировал это печальное событие.О смерти Владимира Дагурова стало известно после официального заявления, которое разместил на своем официальном сайте Клуб писателей ЦДЛ. Согласно данной информации, поэт-песенник умер 22 октября на 79-м году жизни. Коллеги назвали Владимира Дагурова замечательным поэтом и добрым хорошим человеком.Сообщается, что прощание с мэтром пройдет сегодня, 24 октября, в 11 часов 40 минут, в Ритуальном зале Троекуровского кладбища. Отпевание состоится в 12 часов 40 минут в храме Всех Святых на Соколе. Похороны – на Перепеченском кладбище.Как компетентно сообщает , причиной смерти Дагурова стало онкологическое заболевание. Смертельно опасный диагноз был поставлен поэту в 2017 году. Ситуация оказалась более чем серьезной – метастазы были обнаружены в костях.С лета именитый песенник стал практически обездвижен, а для оплаты медицинского ухода и покупки медикаментов пришлось организовать сбор в социальных сетях.А ведь Владимир Дагуров является автором многих хитов Валерия леонтьева, Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова. К примеру, для того же Шуфутинского он написал песню"Зачем вам это знать", а также стал автором одной из первых песен будущего поп-короля – "Если буду на коне".Отметим, что пока Филипп Киркоров никак не отреагировал на печальное событие. Однако очевидно, что он помнит прошлое и возвращается к истокам. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал в Stories видео, на котором запечатлел свои самые первые концертные костюмы.