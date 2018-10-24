Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублейВ сентябре и октябре этого года в дежурную часть Кольчугинского района поступило 5 сообщений о грабежах в дачных домиках, расположенных недалеко от районного центра. Пострадавшие рассказывали, что из их дач украдены бытовые приборы, продукты питания и алкогольная продукция. Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.Полицейские быстро вычислили воришку. Им оказался 41-летний местный житель, который проникал в дачные дома ломая входные двери и окна.Подозреваемого задержали в Кольчугино. Мужчина во всем сознался, пояснив, что похищенные вещи успел продать, а деньги потратил на собственные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за серию краж.Расследование уголовного дела продолжается.