Местный житель проникал в постройки путем взлома дверей и окон и похищал имущество.

В сентябре и октябре текущего года в ОМВД России по Кольчугинскому району поступило пять сообщений о хищении имущества, совершенного из дачных домов, расположенных вблизи районного центра. Пострадавшие сообщали, что в момент их отсутствия из построек были похищены бытовые приборы, продукты питания, алкогольная продукция. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 15 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к совершению серии краж причастен 41-летний местный житель, проникавший в дачные дома путем взлома входных дверей и окон.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Кольчугино. В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенные бытовые предметы продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.