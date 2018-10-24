Ограничение движения вводят до 15 декабря

Ограничение движения вводят до 15 декабряКапремонт федеральной трассы М-7 принес новые неудобства жителям Владимира. В этот раз дорожники закрыли выезд с улицы Ставровская на Пекинку.Ограничение движения вводится с сегодняшнего дня, 24 октября, сообщает пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Закрыт проезд будет до 15 декабря. После проведения дорожных работ съезд будет функционироватьОднако до середины декабря регулярные вечерние пробки в городе станут еще продолжительнее.Но есть и хорошие новости. Дорожники наконец-то открыли выезд на трассу М-7 с дублера в районе «Тандема». До этого Пекинку отгородили от дублера бетонными блоками, а это сильно усугубило ситуацию на дорогах.