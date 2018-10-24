На фото, выложенном на личную страничку в Instagram, 59-летняя женщина выглядит, как юная девушка. Больной раком Юдашкин может гордиться супругой, считают его поклонники.

На фото, выложенном на личную страничку в Instagram, 59-летняя женщина выглядит, как юнаядевушка. Больной раком Юдашкин может гордиться супругой,считают его поклонники.Марина Юдашкина тщательно следит за своейвнешностью. Разумеется, во вкусе жене неотказать.Избранница ВалентинаЮдашкина, внимает всем новинкам моды и с удовольствием примеряет на себя новыеобразы. В своем микроблоге женщина разместила фото, на котором позирует встильной кожаной куртке, светлой футболке и облегающих фигуру черных джинсах.Молодежный образподчеркнул прекрасную фигуру жены борющегося с болезнью Юдашкина. Поклонникиполагают, что Марина села на диету. Супругамодельера выглядит постройневшей и посвежевшей."Мариночка шикарна каквсегда", "Марина всегда отличалась тонким чувствомвкуса и меры", "Ничего лишнего, красавица", "Изящная", "Вы шикарная девушка!!!", "Повезло же Юдашкину", "Эффектная икрасивая!", "Всегда сулыбкой. Веет теплом и добром", —восхитились женой фолловеры.Отметим, что несмотряна тяжелую болезнь модельер представил свою новую коллекцию на парижской неделемоды. Публика отметила, что Юдашкину явно помог курс реабилитации.Напомним, прошедшимлетом модельер сильно похудел из-за онкологии. Поклонники, друзья и близкиесильно переживали за состояние борющегося с раком Юдашкина, но сейчас он частопосещает светские рауты вместе с супругой Мариной и дочкой Галиной и демонстрируетжизнелюбие и спокойствие.