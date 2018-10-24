Кто должен был следить за подростком? Мать Данилы Белана, погибшего во время Суворовско-Ушаковских сборов, пытается через суд взыскать компенсацию за смерть сына. Моральный вред оценила в 10 миллионов рублей. Ответчики говорят о своей непричастности к гибели одиннадцатиклассника и заявляют, что молодой человек не имел необходимых документов, дающих право на участие в мероприятии. Мнения сторон в материале Константина Миронова.

Кто должен был следить за подростком? Мать Данилы Белана, погибшего во время "Суворовско-Ушаковских сборов", пытается через суд взыскать компенсацию за смерть сына. Моральный вред оценила в 10 миллионов рублей. Ответчики говорят о своей непричастности к гибели одиннадцатиклассника и заявляют, что молодой человек не имел необходимых документов, дающих право на участие в мероприятии. Мнения сторон в материале Константина Миронова.Её ребенка больше нет в живых. Любовь Белан отчаянно пытается добиться справедливости и найти виновных в гибели своего 17-летнего сына. Мальчик погиб в ночь с 3 на 4 марта во время проведения Суворовско-Ушаковских сборов, в которых принимали участие 280 детей со всей России. В последний день на "Жигулях" пятой модели перевозились макеты оружия, и за рулём этой пятёрки, предположительно, оказался одиннадцатиклассник Данила Белан. Автомобиль, в котором и погиб мальчик, был подарен его старшим другом, казаком Евгением Илюхиным, который и пригласил подростка на военно-патриотические сборы. От комментариев Евгений отказывается.Евгений Илюхин: "Из того, что я говорю средствам массовой информации, всё переворачивают с ног на голову. Поэтому я не беседую. Простите".А это любительское видео, которое оказалось в распоряжении СМИ. В кадре человек, похожий на Евгения, и голоса тёти и мамы погибшего ребёнка. Тётя намекает, что у Евгения и до этого ЧП на сборах были проблемы с законом. А мама намекает мужчине, что он не думал, когда давал ребёнку машину.Тётя погибшего: "Его же тоже теперь будут судить, а у него вторая ходка будет!"Евгений Илюхин: "Не страшно! Да ладно, не страшно?"Тётя погибшего: "А нам страшно, что у нас ребёнка нет!"Мама: "Жень, я задала нормальный вопрос, ты можешь ответить?"Евгений Илюхин: "Я сказал - да! Да! Я подарил человеку машину!"Мама: "Когда дарят машину, то есть дарственная! А на крайняк есть я!"Ответчики, а среди них - администрация Суздальского района, религиозная организация "Русская Православная Церковь", а также региональная общественная организация Московские Суворовцы на судебном процессе заявляют о своей непричастности к гибели ребёнка. Со слов матери, которые отражены в материалах дела, Данилу Белан и его товарища Алексея Зайцева пригласили руководители сборов. Не спросив согласия родителей, они прислали в школу бумагу за подписью руководителя Николая Юдина с просьбой освободить ребят от занятий с 1 по 4 марта. При этом ответчик в лице организации Московские Суворовцы не отрицает факта присутствия Данилы на сборах, но снимает с себя вину, мотивируя это тем, что у парня не было необходимых документов. Кстати, сторона ответчика настаивала на запрете съёмки судебного заседания, ссылаясь на распространение персональных данных. Поэтому представляем вам аудиозапись с судебного заседания. В следующем фрагменте помощник прокурора задаёт вопросы адвокату организации "Московские суворовцы". Гособвинение пытается прояснить, что делал Данила Белан на этих сборах, если организаторы не оформляли его как официального участника сборов.Адвокат организации "Московские суворовцы": "Как ребенок может участвовать в соревнованиях, если он не имеет этих документов? Соответственно, присутствовать он там присутствовал, я так понимаю, этого никто не отрицает. Истица тоже приезжала туда, присутствовала там, многие люди присутствовали".Ольга Ирова, помощник Суздальского межрайонного прокурора: "Сейчас речь идёт не о присутствии, а именно о помощи в проведении соревнований. Помощь Беланом оказывалась на каком основании?"Адвокат организации "Московские суворовцы": "Нет, ну дело в том, что юридических оснований... Ну, что вы понимаете под участием в соревнованиях? Помощником был. Ну пришли ребята и сказали: "Мы хотим помогать!" Их никто не выгнал. Ну не принес пакет документов, но и выгнать его с территории, кто имел права?"Возникает вопрос, куда смотрели организаторы, если на сборах присутствовал мальчик, у которого не были оформлены документы? И почему руководство Суворовско-Ушаковских сборов, банально даже не позвонило родителям, чтобы они забрали мальчика домой.Любовь Белан, мама погибшего: "Взяли ребёнка с 1-го на 4-е, несите за него ответственность. Если вы не хотите нести за него ответственность. Пришло письмо в школу. Не хочешь ты взять на себя ответственность, ну позвони мне, скажи: "я на себя ответственность не возьму!" Я тогда буду решать: отдам я ребёнка моего или не отдам. А если вы письмо прислали, значит вы автоматически несёте ответственность".Родственники погибшего сомневаются в том, что Данила сидел за рулём подаренного ему автомобиля. В сети они увидели фотографию сразу после ДТП, где их ребёнок находится на заднем сиденье. Фотографию они отдали на экспертизу в Москву. Её результаты сошлись с показанием одного из свидетелей.Владимир Райш, дядя погибшего: "Наш свидетель, который подтверждал, что ребёнок сидит сзади, женщина, которая пришла непосредственно через три минуты после аварии, она рассказывала то же самое, что сказали нам представители московской экспертной компании, которая подтвердила, что ребёнок сидел сзади, и подтвердила слово в слово, где рука лежала, где голова находилась, - всё, что говорила наш свидетель".В деле остаётся множество вопросов, но они вряд ли смогут унять горе матери, потерявшей своего единственного сына. На этом заседании никто из ответчиков не извинился перед родственниками погибшего подростка. Следующее заседание назначено на 14 ноября. Мы будем следить за развитием событий.