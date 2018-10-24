Очередным гостем программы Секрет на миллион на НТВ 27 октября станет Александр Олешко. Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем.

Очередным гостем программы "Секрет намиллион" на НТВ 27 октября станет Александр Олешко. Лера Кудрявцева поделиласьвпечатлениями от встречи с героем.По словам телеведущей артистне любит говорить о личной жизни и снимать с себя маску. По словам Кудрявцевой,на экране и в откровенной беседе Олешко – это два разных человека.Знаменитость охарактеризовалаАлександра как глубокого, вдумчивого, сильного, но в то же время ранимогочеловека. Также рассказала о детстве актера.Оказывается, мальчикавоспитывал отчим. В какой-то момент Олешко решил уехать родной Кишинев и уехатьискать счастья в Москве. По словам Кудрявцевой, он махнул в столицу в 1991году, когда ему было всего пятнадцать лет."Олешко честно расскажет,как ходил по кастингам и получал отказ за отказом, как переживал, что ничего неполучится... Однако время расставило все по своим местам, и сегодня АлександрОлешко – москвич", – написала Кудрявцева в еженедельно колонке для Woman.ru. Онаотметила, что он долго копил на собственную квартиру, но ему все же удалось этосделать."Пока хозяин на съемкахили репетициях, квартиру сторожат три пушистых кота, в которых Александр нечает души. Однако хочется верить, что скоро в этой квартире будет раздаватьсяне только кошачье мяуканье, но и беззаботный детский смех", – ударила по живомубездетного Олешко .Дело в том, что первыйбрак артиста распался. По словам Кудрявцевой, сегодня сердце Олешко занято: онвлюблен. Также о том, какой он, Александр Олешко, на работе и в быту, расскажутв программе Кудрявцевой его коллеги и друзья.