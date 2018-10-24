Курс доллара может взлететь до 90 рублей. По мнению экспертов, это произойдет при условии резкого падения цен на нефть и сохранения антироссийских санкций.

Курс доллара может взлететь до 90 рублей. По мнению экспертов,это произойдет при условии резкого падения цен на нефть и сохраненияантироссийских санкций.Вероятность повышения курса доллара до 80-90 рублей оченьвысока. К такому вывод пришли авторы доклада, подготовленного РАНХиГС иИнститутом Гайдара.Условия для резкого роста курса американской валюты, помнению экспертов, следующие: падение цены на нефть на 25% от нынешней – до50-55 долларов за баррель, сохранение внешних санкций и покупки валюты навнутреннем рынке.При этом, по мнению экспертов, снижение цен на нефть до 50долларов за баррель – и, соответственно, ослабление рубля – будутспособствовать росту инфляции выше целевого уровня в 4%.Финансовые аналитики в целом с данными доклада соглашаются. Они отмечают, что картина на рынках начинает ухудшаться – нефть падает на заявлениях Саудовской Аравии о готовности заместить иранскую нефть. Свою роль сыграл и продолжающийся рост запасов черного золота в США. Однако пока рубль держится достаточно уверенно.Как стало известно, цена на нефть марки Brent упала ниже 77долларов за баррель. При этом на открытии торгов 24 октябряповышается, а евро – снижается. Курс доллара вырос на 2 копейки – до 65,54рубля. А европейская валюта подешевела на 2 копейки – до 75,09 рубля.Есть и другое мнение. Некоторые эксперты предполагают, что спрос на нефть будет расти. Это может снизить , но немного – явным пределом выступает отметка 64,9 рубля, пишет "Российская газета". Если же в ноябре все же будет введен новый пакет антироссийских санкций то к концу года курс доллара может составить 70,5-72,5 рубля.