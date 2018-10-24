Польские власти завершают демонтаж памятника Благодарности Красной Армии в Варшаве. Его начали сносить на прошлой неделе в среду и уже разбили многие плиты. Во вторник рабочие использовали алмазную пилу и подъемный кран, чтобы без повреждений снять главный элемент - барельеф красноармейца.

Польские власти завершают демонтаж памятника Благодарности Красной Армии в Варшаве. Его начали сносить на прошлой неделе в среду и уже разбили многие плиты. Во вторник рабочие использовали алмазную пилу и подъемный кран, чтобы без повреждений снять главный элемент — барельеф красноармейца.Предполагается, что после демонтажа части монумента передадут музею "Проклятых солдат" — он посвящен антисоветскому подполью. Польша начала активную борьбу с памятниками в прошлом году после принятия закона о декоммунизации, напоминает телеканал "Россия 24".