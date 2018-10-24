Уехавшая на Украину оперная певица Мария Максакова подала в Пресненский суд Москвы еще два иска по поводу своей бывшей столичной квартиры.

Уехавшая на Украину оперная певица Мария Максакова подала в Пресненский суд Москвы еще два иска по поводу своей бывшей столичной квартиры.В заявлениях она требует признать недействительным договор дарения квартиры на Краснопресненской набережной и вернуть ей жилое помещение. Ответчиками выступают новый муж певицы Далхат Халаев и нынешний владелец оспариваемой квартиры Мурат Мержоев. Беседы по искам будут проведены 8 ноября, сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.Еще один ранее поданный иск к Халаеву из-за квартиры будет рассмотрен по существу 6 ноября.Мария Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. Сам бывший депутат Госдумы РФ тогда объяснял свой отъезд политическими причинами. Однако в Следственном комитете этот шаг назвали попыткой скрыться от следствия, так как в России против него было возбуждено уголовное дело. Весной 2017 года Денис Вороненков был застрелен в центре Киева.В сентябре 2018 года стало известно, что Максакова тайно вышла замуж за некого Далхата Халаева и после свадьбы подарила ему квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Однако тот вскоре продал эту недвижимость уроженцу Ингушетии Мурату Мержоеву.22 октября в эксклюзивном интервью программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым певица призналась, что замуж вышла фиктивно, и подарок "избраннику" в виде квартиры тоже был фиктивным. Он же провернул свою сделку: квартиру продал, а деньги присвоил. Вернуть свою собственность Максакова теперь надеется через суд.