Известный продюсер и композитор возвращается на сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумал сенсационное изобретение.

Известный продюсер и композитор возвращаетсяна сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумалсенсационное изобретение.Артист четвертьвека не выходил на большую сцену из-за серьезной травмы и контузии, врезультате которой он частично потерял слух. много лет восстанавливалсвое здоровье.Продюсер заявил насвоей страничке в Instagram, что полностью избавиться от последствия травмы не удалось. По словам МаксимаФадеева, одним ухом он слышит всего на 40%, другим – на 60%. Однако скороон снова вернется на сцену."Я долго думал, как мневернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы люди былидовольны. Я изобрел аппарат с рабочим названием "Шлем", – поделилсяв микроблоге артист. Фадеев пояснил, что будет на сцене с заблокированнымслуховым проходом, и сможет чувствовать лишь вибрации через "костнуюпроводимость".По словам МаксаФадеева, это даже нельзя называть звуками – "нечто срединное, скорее гудение". "Это эксперимент, но риск – благородное дело", – заключилкомпозитор.Напомним,ранее музыкальный продюсер рассказал о том, судится с производителем таблетокдля похудения, которые нанесли серьезный вред его здоровью. Кроме того,препараты, как отметил , вызвали у него привыкание.