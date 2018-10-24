Известный продюсер и композитор возвращается
на сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумал
сенсационное изобретение.
Известный продюсер и композитор возвращается
на сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумал
сенсационное изобретение.
Артист четверть
века не выходил на большую сцену из-за серьезной травмы и контузии, в
результате которой он частично потерял слух. много лет восстанавливал
свое здоровье.
Продюсер заявил на
своей страничке в Instagram, что полностью избавиться от последствия травмы не удалось. По словам Максима
Фадеева, одним ухом он слышит всего на 40%, другим – на 60%. Однако скоро
он снова вернется на сцену.
"Я долго думал, как мне
вернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы люди были
довольны. Я изобрел аппарат с рабочим названием "Шлем", – поделился
в микроблоге артист. Фадеев пояснил, что будет на сцене с заблокированным
слуховым проходом, и сможет чувствовать лишь вибрации через "костную
проводимость".
По словам Макса
Фадеева, это даже нельзя называть звуками – "нечто срединное, скорее гудение". "Это эксперимент, но риск – благородное дело", – заключил
композитор.
Напомним,
ранее музыкальный продюсер рассказал о том, судится с производителем таблеток
для похудения, которые нанесли серьезный вред его здоровью. Кроме того,
препараты, как отметил , вызвали у него привыкание.