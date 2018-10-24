Мальчика, найденного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове, передали во временную семью. До сих пор о пропаже ребенка так никто и не заявил, хотя история получила широкий резонанс. Следователи уже установили личность матери и объявили ее в розыск. Стало известно и настоящее имя ребенка — Сережа. Как его приняли в новой семье, где считают, что чужих детей не бывает?

Мальчика, найденного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове, передали во временную семью. До сих пор о пропаже ребенка так никто и не заявил, хотя история получила широкий резонанс. Следователи уже установили личность матери и объявили ее в розыск. Стало известно и настоящее имя ребенка — Сережа. Как его приняли в новой семье, где считают, что чужих детей не бывает?У Сережи, а именно так, как выяснили следователи, зовут малыша, теперь очень много дел — уследить за двумя кошками (и это на большой территории) и почаще напоминать взрослым, что его давно не брали на руки.Из больницы полутрагодовалый мальчик сразу отправился в семью. Ближайшие несколько недель Сережа будет жить в большом доме с участком. Теперь в распорядке дня — ежедневные прогулки на свежем воздухе, послеобеденный сон. И, конечно, игры. У малыша — новая одежда, игрушки, очень много игрушек. Но главное — он окружен заботой и любовью."Мальчик хороший, спокойный, веселый, — говорит временный опекун Сережи Алевтина. — Новая семья, новые люди, новые правила жизни. Он пытается адаптироваться".Адаптация проходит успешно — в семье уже есть два сына и две дочки. Они сразу приняли малыша. А приемные мама и папа стараются сделать все, чтобы Сережа не вспоминал о том, как остался на улице совсем один.Алевтина и Фатех — опытные родители. Они воспитывают и кровных, и приемных детей. Уже несколько лет семья сопровождается подмосковными органами опеки. Когда встал вопрос, кому, хоть и на время, отдавать Сережу, они были главными претендентами."Положительные рекомендации, успешный опыт воспитания своих детей, плюс рассматривается жилая площадь, которая позволяет принять на воспитание в семью ребенка", — поясняет заместитель начальника управления опеки и попечительства Министерства образования МО по Щелковскому району Оксана Чепурная.Следователи установили личность Сережиной мамы, ее сейчас ищут. Известно, что она приехала в Россию на заработки из соседней страны. Сережа, вероятно, родился уже в Подмосковье. В графе отец прочерка нет, но местонахождение мужчины так же неизвестно.Сережу поместили в ресурсную семью, то есть временную. По крайне мере, пока такая формулировка значится в документах. "Ресурсная семья — это та семья, которая готова к разному развитию событий, — отмечает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. — По-прежнему мы надеемся, что у него есть родственники, которые захотят его забрать. И в таких случаях ребенок помещается в ресурсную семью, к таким людям, которые готовы, если придут родные, с ним расстаться. Чтобы не было трогательной конфликтной ситуации, выбрали эту семью, которая, конечно же, может стать и кровной, и приемной".Фатех и Алевтина подходят к этому со всей ответственностью и действительно, готовы ко всему. "Лучше ему в собственной семье, в родной. Если найдут — конечно, отдадим, — обещает Фатех. — Если не найдут, будем смотреть. Он уже любимый. Все его любят. Вчера дочка была, вся семья, он как игрушка. Друг у друга забирали".