Блогер Лена Миро жестко высказалась о результатах суда,
оставившего полуторагодовалого
Артемия с женой футболиста.
Александр Кержаков и Милана
Тюльпанова никак не могут выйти из семейного конфликта без громких скандалов.
Блогер Лена Миро жестко высказалась о результатах суда,
оставившего полуторагодовалого
Артемия с женой футболиста.
Александр Кержаков и Милана
Тюльпанова никак не могут выйти из семейного конфликта без громких скандалов.
Миро высказалась в личном "ЖЖ", раскритиковав
как решение суда, так и поддерживающих супругу спортсмена женщин. Она считает,
что ребенка нельзя было оставлять с прошедшей реабилитацию в наркологическом центре Миланой Тюльпановой, а надо
было отдать
"Заявила, что никогда
не была наркоманкой, а является хорошей матерью. Ну, немножко поела таблеточек,
потому что не было настроения после смерти отца, но соскочила ведь! По ее
словам – соскочила. А вот по моему мнению, бывших наркоманов не бывает", -
написала Миро. По мнению блогера, футболист более достоин воспитывать общего
сына, чем его жена.
Лена Миро отметила, что в России "положено" оставлять
ребенка с матерью, и это необъективно, поскольку отец имеет на него такие же
права. Она задается вопросом: "Почему
куры во всех соцсетях так рады такому определению суда?". Курами Миро
называет женщин, вставших на сторону Тюльпановой, а не Кержакова и недалеких
представительниц прекрасного пола.
"Все прекрасно понимают, что , как мать, не
блещет достоинствами. Психически нестабильная. Принимающая. В общем, даже по
сравнению со среднестатистической курицей, она – мать-перемать", – негодует
Миро. "Все прекрасно понимают, что ребенку лучше остаться с отцом. Каким бы он
ни был", – уверена блогер.
"Да, я – женщина. Адекватнейший человек, а не
курица. Именно поэтому я считаю, что ребенок должен остаться не с Миланой, а с
Кержаковым", – добавила Миро. Напомним, отсудила у право на ребенка 23 октября, пока идет их бракоразводный процесс.