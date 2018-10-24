Блогер Лена Миро жестко высказалась о результатах суда, оставившего полуторагодовалого Артемия с женой футболиста. Александр Кержаков и Милана Тюльпанова никак не могут выйти из семейного конфликта без громких скандалов.

Блогер Лена Миро жестко высказалась о результатах суда,оставившего полуторагодовалогоАртемия с женой футболиста.Александр Кержаков и МиланаТюльпанова никак не могут выйти из семейного конфликта без громких скандалов.Миро высказалась в личном "ЖЖ", раскритиковавкак решение суда, так и поддерживающих супругу спортсмена женщин. Она считает,что ребенка нельзя было оставлять с прошедшей реабилитацию в наркологическом центре Миланой Тюльпановой, а надобыло отдать"Заявила, что никогдане была наркоманкой, а является хорошей матерью. Ну, немножко поела таблеточек,потому что не было настроения после смерти отца, но соскочила ведь! По еесловам – соскочила. А вот по моему мнению, бывших наркоманов не бывает", -написала Миро. По мнению блогера, футболист более достоин воспитывать общегосына, чем его жена.Лена Миро отметила, что в России "положено" оставлятьребенка с матерью, и это необъективно, поскольку отец имеет на него такие жеправа. Она задается вопросом: "Почемукуры во всех соцсетях так рады такому определению суда?". Курами Мироназывает женщин, вставших на сторону Тюльпановой, а не Кержакова и недалекихпредставительниц прекрасного пола."Все прекрасно понимают, что , как мать, неблещет достоинствами. Психически нестабильная. Принимающая. В общем, даже посравнению со среднестатистической курицей, она – мать-перемать", – негодуетМиро. "Все прекрасно понимают, что ребенку лучше остаться с отцом. Каким бы онни был", – уверена блогер."Да, я – женщина. Адекватнейший человек, а некурица. Именно поэтому я считаю, что ребенок должен остаться не с Миланой, а сКержаковым", – добавила Миро. Напомним, отсудила у право на ребенка 23 октября, пока идет их бракоразводный процесс.