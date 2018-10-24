Чтобы в каникулы беда не случилась. Сотрудники МЧС провели для младших школьников урок безопасности. Показательное занятие проводилось в школе номер два на улице Балакирева. Детям рассказали про обмундирование пожарных и показали, что есть в машине огнеборцев.

Чтобы в каникулы беда не случилась. Сотрудники МЧС провели для младших школьников урок безопасности. Показательное занятие проводилось в школе номер два на улице Балакирева. Детям рассказали про обмундирование пожарных и показали, что есть в машине огнеборцев. Рядом автомобиль для ликвидации последствий ДТП. Спецтехника не из запасников чрезвычайного ведомства, а действующая - боевая расчётная единица, которая снабжена всем необходимым. Здесь и гидравлические кусачки, и пенообразователь, предназначенный для тушения бензина или керосина. Не обошлось и без мультфильма. Его спасатели специально подготовили, чтобы ребята лучше усвоили важную информацию. Мультяшные герои рассказали школьникам, как вести себя, чтобы не получить обморожение, какие правила надо знать, когда выходишь на лёд и как правильно сгруппироваться при падении.Владимир Колесов, ученик школы № 2: "Надо падать на бок вытянув руку, или на живот, или если падаешь на спину надо быстро свернуться".Валя Шклянова, ученица школы № 2: "Если трещит под ногами лёд, надо расправить руки и удержать себя, чтобы не упасть в воду".Осенние каникулы во многих школах города начинаются со следующей недели. В связи с этим сотрудники МЧС сейчас усиленно занимаются профилактической работой в образовательных учреждениях. Это уже пятые подобные показательные занятия.