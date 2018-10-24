Эту сумму будут использовать во всех расчетах по государственным и муниципальным программам, связанным с жильем

Эту сумму будут использовать во всех расчетах по государственным и муниципальным программам, связанным с жильемМэрия Владимира установила рыночную стоимость одного квадратного метра жилья областной столице на четвертый квартал этого года. Она составила 34970 рублей.Эту сумму будут использовать во всех расчетах по государственным и муниципальным программам, связанным с жильем.Так, например, ориентируясь на такую стоимость квадратного метра вычисляют субсидии, предоставляемые горожанам по программе приобретения жилья для молодых семей, соцвыплаты на строительство индивидуального жилого дома, предоставляемые многодетным семьям, а также при признании владимирцев малоимущими, чтобы предоставить им по договорам соцнайма жилых помещений муниципального жилищного фонда.