Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон и Нью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельные посылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того, как они попали в руки адресатам.

Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон иНью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельныепосылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того,как они попали в руки адресатам.Американская полиция, ФБР и даже секретная служба, отвечающаяза безопасность президента, подняты по тревоге. Перехвачены, по крайней мере, четырепосылки с бомбами, отправленные по почте.В смертельных коробках были примитивные, но вполне себеработоспособные взрывные устройства. Они предназначались политикам Хилари иБиллу Клинтон, Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу.Посылки также былиотправлены в офис крупнейшей американской компании CNN и даже в Белый дом. Правда, ближе квечеру пресс-служба американской администрации объявила, что Трампу никтоничего не посылал.Все началось в понедельник, 22 октября. В тот день взрывноеустройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американскогомиллиардера Джорджа Сороса. Полиция сообщила, что устройство не сработалосамостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв. Сороса в тот момент небыло дома.Эксперт Виталий Вехов в эфире радио Sputnik предположил, ктомог желать зла известному финансисту. Например, ему могли отомстить за цветныереволюции, организатором которых был когда-то финансист."Он финансировал так называемые цветные перевороты вомногих странах и за эту свою бурную деятельность нажил немало врагов – каксреди обычных граждан, которые так или иначе пострадали в результате этих переворотов,так и в каких-то более влиятельных кругах", – сказал аналитик.За что бомбу прислали в офис телекомпании CNN, тоже нетруднодогадаться: у журналистов всегда врагов хватает. Ну, а у таких политических монстров,как чета Клинтон или Обама – злопыхателей уж точно выше крыши.В Америке сразу же вспомнили Теодора Казински, больше известногокак Унабомбер. В свое время этот математик, социальный критик, террорист и анархист развернул в Штатах грандиозную кампаниюпо рассылке бомб по почте.С 1978 по 1995 год Казински отправил в посылках 16 бомб,целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибло три человекаи 23 было ранено. Террорист-одиночка объяснял, что его бомбы были крайнеймерой, необходимой для того, чтобы привлечь внимание к процессу уменьшениячеловеческой свободы в обществе из-за современных технологий.Для ФБР Унабомбер стал одной из самых дорогостоящих целей.Его не могли найти почти 20 лет, а когда все-таки поймали, Казински очень долгопытался с помощью адвокатов признания его невменяемым. В итоге террориствсе-таки был отправлен за решетку: он получил восемь пожизненных сроков и досих пор отбывает наказание в одной из тюрем штата Колорадо.В 2012 года Казински предоставлял свою текущую информацию вассоциацию выпускников Гарвардского университета, который он окончил в 1962 году.Свои восемь пожизненных заключений онзаписал в графу "Достижения" и указал занятие в настоящее время –узник.