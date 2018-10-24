Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон и
Нью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельные
посылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того,
как они попали в руки адресатам.
Неизвестный злоумышленник держит в страхе Вашингтон и
Нью-Йорк: известные политики, и не только они, получили по почте смертельные
посылки с бомбами. Спецслужбы успели обезвредить взрывные устройства до того,
как они попали в руки адресатам.
Американская полиция, ФБР и даже секретная служба, отвечающая
за безопасность президента, подняты по тревоге. Перехвачены, по крайней мере, четыре
посылки с бомбами, отправленные по почте.
В смертельных коробках были примитивные, но вполне себе
работоспособные взрывные устройства. Они предназначались политикам Хилари и
Биллу Клинтон, Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу.
Посылки также были
отправлены в офис крупнейшей американской компании CNN и даже в Белый дом. Правда, ближе к
вечеру пресс-служба американской администрации объявила, что Трампу никто
ничего не посылал.
Все началось в понедельник, 22 октября. В тот день взрывное
устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского
миллиардера Джорджа Сороса. Полиция сообщила, что устройство не сработало
самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв. Сороса в тот момент не
было дома.
Эксперт Виталий Вехов в эфире радио Sputnik предположил, кто
мог желать зла известному финансисту. Например, ему могли отомстить за цветные
революции, организатором которых был когда-то финансист.
"Он финансировал так называемые цветные перевороты во
многих странах и за эту свою бурную деятельность нажил немало врагов – как
среди обычных граждан, которые так или иначе пострадали в результате этих переворотов,
так и в каких-то более влиятельных кругах", – сказал аналитик.
За что бомбу прислали в офис телекомпании CNN, тоже нетрудно
догадаться: у журналистов всегда врагов хватает. Ну, а у таких политических монстров,
как чета Клинтон или Обама – злопыхателей уж точно выше крыши.
В Америке сразу же вспомнили Теодора Казински, больше известного
как Унабомбер. В свое время этот математик, социальный критик, террорист и анархист развернул в Штатах грандиозную кампанию
по рассылке бомб по почте.
С 1978 по 1995 год Казински отправил в посылках 16 бомб,
целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибло три человека
и 23 было ранено. Террорист-одиночка объяснял, что его бомбы были крайней
мерой, необходимой для того, чтобы привлечь внимание к процессу уменьшения
человеческой свободы в обществе из-за современных технологий.
Для ФБР Унабомбер стал одной из самых дорогостоящих целей.
Его не могли найти почти 20 лет, а когда все-таки поймали, Казински очень долго
пытался с помощью адвокатов признания его невменяемым. В итоге террорист
все-таки был отправлен за решетку: он получил восемь пожизненных сроков и до
сих пор отбывает наказание в одной из тюрем штата Колорадо.
В 2012 года Казински предоставлял свою текущую информацию в
ассоциацию выпускников Гарвардского университета, который он окончил в 1962 году.
Свои восемь пожизненных заключений он
записал в графу "Достижения" и указал занятие в настоящее время –
узник.