Древний корабль нашли археологи на дне Черного моря. Предположительно, древнегреческое судно оказалось на глубине чуть более мили. Здесь мало кислорода, поэтому судно неплохо сохранилось. На нем уцелели рули, мачта и скамьи для гребцов.

Древний корабль нашли археологи на дне Черного моря. Предположительно, древнегреческое судно оказалось на глубине чуть более мили. Здесь мало кислорода, поэтому судно неплохо сохранилось. На нем уцелели рули, мачта и скамьи для гребцов.Корабль длиной в 23 метра похож на те суда, которые изображались на древнегреческих сосудах, сообщает "Интерфакс". Вероятнее всего это пентеконтор. Возраст находки оценивается в 2400 лет, что делает затопленное судно древнейшим из известных затонувших кораблей.Небольшие фрагменты находки отправлены для анализа в Саутгемптонский университет. Команда исследователей планирует оставить судно на том же месте морского дна у берегов Болгарии, где оно было обнаружило.За три года международная группа ученых по исследованию изменения уровня моря в доисторический период в Черном море сделала более шести десятков находок. Двухчасовой фильм о своей работе археологи покажут в Британском музее.