Татьяна Арнтгольц дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что известность для нее сопряжена с риском, причем для жизни.

Татьяна Арнтгольц дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что известность для нее сопряжена с риском, причем для жизни.Татьяна Арнтгольц очень востребована. Она снимается в кино, играет в спектаклях, а с недавнего времени является ведущей передачи "Жди меня". Актриса призналась, что для нее работа в такой программе это "большая ответственность". Арнтгольц убеждена, что передача является "по-настоящему народной" и подчеркнула, что эта работа – честь для нее. "Эта программа каждым своим эфиром доказывает, что все-таки хороших людей гораздо больше, чем плохих", – заключила актриса в недавнем интервью.У артистки множество поклонников. И не все из них интеллигентные и доброжелательные. "Имеются и другие. Странные, навязчивые, неадекватные. Я таких людей стараюсь избегать", – отметила Арнтгольц. Актриса сообщила, что некоторые фанаты и вовсе вызывают у нее страх. "Как-то на гастролях я выхожу на поклон, а меня хватают за руку и тащат в зал", – цитируют Татьяну Арнтгольц . К счастью, в результате такого неожиданного нападения артистка сумела освободиться и избавиться от навящевого поклонника.О своей личной жизни Арнтгольц предпочитает не распространяться. Известно, что несколько лет назад она оформила развод с актером Иваном Жидковым, которому подарила дочь Марию. А вот в сериале "Новый человек" ее героиня разрывается между двух мужчин. Ее партнерами стали актеры Максим Виторган, воплотивший образ почти идеального Вити, и Владимир Епифанцев, сыгравший блудного мужа героини.