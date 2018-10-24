Российская журналистка Ольга Скабеева должна попасть во все
возможные санкционные списки. Этого требует первый вице-спикер Верховной Рады
Украины Ирина Геращенко.
Российская журналистка Ольга Скабеева должна попасть во все
возможные санкционные списки. Этого требует первый вице-спикер Верховной Рады
Украины Ирина Геращенко.
Особое возмущение украинского политика вызвало то, что в
эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"
оказалась погибшая студентка Керченского политехнического колледжа, которая в
действительности погибла. На это должны обратить внимание в Евросоюзе и США,
уверена Геращенко.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошла
трагедия – 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. В
это время в прямой эфир из Крыма выходила ведущая передачи "60 минут"
Ольга Скабеева. Она взяла по телефону интервью у студентки колледжа – а девушку
позже обнаружили в списке жертв керченского убийцы.
Скабеева позже пояснила, что список погибших появился только
через день после передачи. Студентка, которая общалась с телеведущей, жива.
Девушка по неизвестным причинам представилась чужим именем напоминает . Однако украинским властям объяснения
не требуются.
Не только эта досадная "накладка" в эфире возмутила
украинского депутата. Ранее, по словам Геращенко, "эта отвратительная
кремлевская пропагандистка приставала" к украинской делегации в
Парламентской ассамблее. Политик напомнила,
что в санкционных списках ЕС и США есть генеральный директор Международного
информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а вот Скабеевой и ее коллег в этот реестр почему-то до
сих пор не внесли. А тем временем они, по словам Геращенко, "разрушают
европейские ценности".