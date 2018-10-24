Российская журналистка Ольга Скабеева должна попасть во все возможные санкционные списки. Этого требует первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Российская журналистка Ольга Скабеева должна попасть во всевозможные санкционные списки. Этого требует первый вице-спикер Верховной РадыУкраины Ирина Геращенко.Особое возмущение украинского политика вызвало то, что вэфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"оказалась погибшая студентка Керченского политехнического колледжа, которая вдействительности погибла. На это должны обратить внимание в Евросоюзе и США,уверена Геращенко.17 октября в Керченском политехническом колледже произошлатрагедия – 18-летний Владислав Росляков устроил бойню в учебном заведении. Вэто время в прямой эфир из Крыма выходила ведущая передачи "60 минут"Ольга Скабеева. Она взяла по телефону интервью у студентки колледжа – а девушкупозже обнаружили в списке жертв керченского убийцы.Скабеева позже пояснила, что список погибших появился толькочерез день после передачи. Студентка, которая общалась с телеведущей, жива.Девушка по неизвестным причинам представилась чужим именем напоминает . Однако украинским властям объясненияне требуются.Не только эта досадная "накладка" в эфире возмутилаукраинского депутата. Ранее, по словам Геращенко, "эта отвратительнаякремлевская пропагандистка приставала" к украинской делегации вПарламентской ассамблее. Политик напомнила,что в санкционных списках ЕС и США есть генеральный директор Международногоинформационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а вот Скабеевой и ее коллег в этот реестр почему-то досих пор не внесли. А тем временем они, по словам Геращенко, "разрушаютевропейские ценности".