Встреча с гражданами прошла в общественной приемной губернатора в городе Владимире.

Сегодня, 24 октября, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в городе Владимире.Жители региона, заранее записавшиеся на личный прием, а также пришедшие в свободном порядке, смогли задать вопросы руководителю регионального Управления МВД, рассказав об имеющихся проблемных ситуациях.На ряд устных обращений, содержание которых относится к компетенции органов внутренних дел и не требует дополнительных проверок, Василий Петрович ответил непосредственно в ходе приема.По остальным вопросам начальником УМВД даны конкретные поручения руководителям подразделений по линиям ответственности. В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» все заявления будут проверены и по каждому из них заявителю будет дан ответ в установленный законом срок.