24.10.2018

2018-10-24 10:36:10

Названы самые пьющие города России

Самым пьющим городом России стал Саратов. В первую тройку также вошли Ханты-Мансийск и Пермь, передает .



Москва среди пьющих городов страны заняла 16 место, пишет .

Последними в рейтинге значатся Владивосток, Нижний Новгород и Казань.