На севере Москвы начали сносить Ховринскую больницу. Снос одного из крупнейших столичных недостроев должен был начаться в ноябре. Контракт на демонтаж здания на Клинской улице стоимостью 381 миллион рублей получила компания Стройэкоресурс.

На севере Москвы начали сносить Ховринскую больницу. Снос одного из крупнейших столичных недостроев должен был начаться в ноябре. Контракт на демонтаж здания на Клинской улице стоимостью 381 миллион рублей получила компания "Стройэкоресурс".Как уточнили РИА Новости в столичном департаменте строительства, определенный аукционом подрядчик, ссылаясь на протокол о подведении итогов торгов, попросил предоставить ему досрочный доступ на площадку с 23 октября.С 2012 года власти города пытались продать территорию недостроя инвесторам и в итоге решили самостоятельно там строить жилье. Обсуждалась идея включить территорию больницы в программу реновации, но затем от нее отказались.На месте больницы, предположительно, появятся 4 многоквартирных дома.