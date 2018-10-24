Сотрудник американского Университета Юты, социолог Николас Волфингер, провел исследование, в ходе которого выяснил, что наиболее крепкие семьи образуют те, у кого до брака вовсе не было партнеров, либо их было немного.

Сотрудник американского Университета Юты, социолог Николас Волфингер, провел исследование, в ходе которого выяснил, что наиболее крепкие семьи образуют те, у кого до брака вовсе не было партнеров, либо их было немного, сообщает The Atlantic.Наиболее счастливыми супругами оказались мужчины, у которых до брака была всего одна девушка, а также женщины, у которых до замужества либо не было отношений, либо был всего один партнер.Также Николас Волфингер пришел к выводу, что "недотроги" реже разводятся."Те, у кого было больше десятка партнеров, гораздо чаще расторгают браки", — отметил социолог.По мнению коллеги американца Брэдфорда Уилкокса, большое количество секса до брака не гарантирует его прочность."Напротив, для создания семьи, чем меньше секса было у вас до вступления в брак, тем лучше", — отмечает ученый."У вас могло быть много партнеров не потому, что вы хороши в постели, а потому что плохо справляетесь с отношениями", — вторит исследователям социолог из Университета Мэриленда Филип Коэн.Волфингер считает, что недотроги строят более прочные отношения, потому что им не с чем сравнить свой сексуальный опыт до вступления в брак, а также из-за более серьезного отношения к семейным узам в принципе.Впрочем, влюбчивым людям не стоит отчаиваться. По словам ученых, у них тоже есть шанс создать крепкую семью. По словам Волфингера, 64 процента участников его опроса сказали, что у них крайне счастливый брак, хотя далеко не все из них были недотрогами.